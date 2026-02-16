Austria: acusan de terrorismo a hombre de 21 años por plan para atacar concierto de Taylor Swift

La fiscalía pública de Austria presentó el lunes cargos relacionados con terrorismo contra un hombre de 21 años que, aseguran, planeaba llevar a cabo un ataque en uno de los conciertos de Taylor Swift en Viena en agosto de 2024.

El acusado, cuyo nombre no fue revelado, había declarado su lealtad al grupo Estado Islámico y compartió material de propaganda y videos a través de diversos servicios de mensajes, aseguró la fiscalía en un comunicado.

Los fiscales también señalan al acusado de haber “obtenido instrucciones a través de internet para fabricar un dispositivo explosivo con triperóxido de triacetona”, similar a los que usa generalmente el Estado Islámico.

Los fiscales también sostienen que el acusado realizó “varios intentos” de comprar armas de forma ilegal fuera del país y llevarlas a Austria.

La fiscalía planea seguir adelante con un proceso penal contra el sospechoso --cuyo nombre no fue revelado-- en Wiener Neustadt, una localidad cercana a la capital austríaca.

El portavoz de la fiscalía pública de Viena confirmó a The Associated Press que está bajo custodia de las autoridades. Medios austríacos identificaron al sospechoso como Beran A., y señalaron que fue arrestado en agosto de 2024.

Las autoridades austríacas cancelaron tres conciertos de Taylor Swift programados para agosto de 2024 en Viena después de afirmar que frustraron un plan para llevar a cabo un ataque durante una de las presentaciones.

Estados Unidos proporcionó información de inteligencia que influyó en la decisión de cancelar los conciertos.

“Estados Unidos mantiene un enfoque permanente en nuestra misión antiterrorismo. Trabajamos estrechamente con socios en todo el mundo para monitorear y frustrar amenazas. Y como parte de ese trabajo, Estados Unidos compartió información con socios austríacos para permitir la desarticulación de una amenaza contra los conciertos de Taylor Swift en Viena”, señaló John Kirby, entonces portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, en agosto de 2024.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.