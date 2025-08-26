Tribunal condena a joven por apoyar plan para atacar conciertos de Taylor Swift en Viena

Un tribunal alemán condenó el martes a un joven de 16 años acusado de apoyar un complot frustrado para atacar conciertos de Taylor Swift en Austria el año pasado.

El ciudadano sirio, a quien los fiscales han identificado solo como Mohammad A. de acuerdo con las normas de privacidad alemanas, fue condenado por preparar un acto grave de violencia y apoyar un acto terrorista de violencia en el extranjero. El tribunal de Berlín le impuso una sentencia suspendida de 18 meses.

Los jueces determinaron que el acusado, que entonces tenía 14 años, apoyaba la ideología del grupo extremista Estado Islámico en ese momento y estaba en contacto a través de redes sociales con un joven en la vecina Austria que planeaba atacar un concierto de Swift en Viena.

El tribunal afirmó que encontraron que, entre otras cosas, el acusado envió a su conocido un video con instrucciones para fabricar bombas y organizó el contacto con un miembro del Estado Islámico.

Tres conciertos de Swift en Viena fueron cancelados el 7 de agosto de 2024, cuando se descubrió el complot. Las autoridades austríacas realizaron tres arrestos.

El acusado hizo una "confesión completa" en su juicio, que se llevó a cabo a puerta cerrada debido a su edad, según el tribunal. El veredicto puede ser apelado.

