D4vd tenía abundante material de abuso sexual infantil en su teléfono, informan fiscales

Según los fiscales, el teléfono del cantante D4vd contenía una “cantidad significativa” de material de abuso sexual infantil, a medida que salen a la luz más detalles sobre la muerte de Celeste Rivas Hernández, de 14 años.

D4vd, cuyo nombre real es David Anthony Burke, está acusado de asesinar a Rivas Hernández, cuyo cuerpo fue encontrado en el baúl del Tesla aparentemente abandonado del músico en un depósito de vehículos de Hollywood el pasado mes de septiembre.

El cantante de 21 años mantenía una relación sexual con Rivas Hernández y recurrió al asesinato cuando ella amenazó con “exponer su conducta criminal y arruinar su carrera musical”, según informó la fiscalía del condado de Los Ángeles en un comunicado de prensa el lunes.

Según varios medios de comunicación, durante una audiencia judicial celebrada el jueves, la fiscalía alegó que D4vd tenía una cantidad considerable de material de abuso sexual infantil en su teléfono. Esto forma parte de los 40 terabytes de pruebas que, según la fiscalía, poseían.

open image in gallery Según la fiscalía, el teléfono del cantante D4vd contenía una “cantidad considerable” de pornografía infantil, a medida que salen a la luz más detalles sobre la muerte de Celeste Rivas Hernández, de 14 años ( AFP vía Getty Images )

D4vd fue arrestado la semana pasada y acusado el lunes de asesinato, abuso sexual continuado de una menor de 14 años y mutilación ilegal de restos humanos. Se declaró inocente de todos los cargos y sus abogados prometieron “defender con vehemencia la inocencia de David”.

Según informaron varios medios de comunicación, citando documentos oficiales, el cantante está acusado de haber mantenido tres o más actos de “conducta sexual sustancial” con Rivas Hernández entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024.

Se denunció como desaparecida a Rivas Hernández, residente de Lake Elsinore, California, por primera vez en febrero de 2024. Tenía 13 años en ese momento.

Su familia denunció su desaparición varias veces durante los meses siguientes, antes de que desapareciera definitivamente en abril de 2025. El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, declaró que la adolescente fue vista por última vez entrando en la casa de D4vd en Hollywood Hills.

open image in gallery Según la fiscalía, el músico asesinó a la adolescente después de que ella amenazara con revelar la relación sexual que mantenían ( AP )

“Soy padre de tres hijos, y la peor pesadilla de cualquier padre es que su hija salga una noche y no regrese”, declaró Hochman a los periodistas en una conferencia de prensa el lunes.

El cuerpo desmembrado y en estado de descomposición de Rivas Hernández fue encontrado meses después, el 8 de septiembre de 2025, un día después de lo que habría sido su decimoquinto cumpleaños, dentro del maletero de un Tesla.

La autopsia, que se hizo pública el miércoles, reveló que murió a causa de ”múltiples heridas penetrantes”. Según la fiscalía, D4vd utilizó un “instrumento punzante” para asesinar a Rivas Hernández.

open image in gallery La vista preliminar para determinar si hay pruebas suficientes para llevar el caso a juicio está fijada para el 1 de mayo ( Getty Images )

Según la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles, la autopsia de la adolescente se vio limitada por “extensos cambios post mortem”, y en su informe se señaló que su cuerpo estaba tan descompuesto que no se pudo determinar el color de sus ojos.

D4vd se hizo viral en TikTok en 2022 con su exitosa canción ‘Romantic Homicide’, que alcanzó el puesto número 4 en la lista Hot Rock & Alternative Songs de Billboard. Sus dos últimas presentaciones en Estados Unidos y la etapa europea de su gira fueron canceladas debido a la investigación sobre la muerte de Rivas Hernández.

El músico permanece detenido sin derecho a fianza. La audiencia preliminar para determinar si existen pruebas suficientes para llevar el caso a juicio está programada para el 1 de mayo. La fiscalía aún no decide si solicitará la pena de muerte.

Traducción de Olivia Gorsin