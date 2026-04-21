Gabrielle Carrington, exfinalista de The X Factor, acusada de intentar asesinar a una influencer al atropellarla con un auto en el centro de Londres, hizo un gesto de corazón hacia su familia mientras permanecía en prisión preventiva.

Según la acusación, la mujer, de 29 años, intentó matar a Klaudia Zakrzewska alrededor de las 4:30 de la madrugada del domingo, a la salida de la discoteca Inca, en Argyll Street, en el barrio de Soho.

Además, enfrenta cargos por conducción temeraria, por manejar con casi el doble del límite de alcohol permitido y por causar lesiones a otras dos personas —otra mujer y un guardia de seguridad— que también resultaron atropelladas por su Mercedes.

El martes, durante una audiencia en el Tribunal de Magistrados de Westminster, Carrington, vestida de gris, permaneció de pie con las manos en la cintura mientras la jueza de distrito Nina Tempia ordenaba que continuara en prisión preventiva.

Por otro lado, Carrington suma más de 365.000 seguidores en Instagram bajo el nombre RielleUK y llegó a la final en vivo de The X Factor en 2013 como integrante del grupo Miss Dynamix.

En tanto, Zakrzewska, de unos 30 años, es una influencer activa en TikTok e Instagram, donde se la conoce como Klaudiaglam.

Finalmente, la jueza dispuso que Carrington permanezca detenida hasta la próxima audiencia, prevista para el 19 de mayo en el tribunal penal Old Bailey.

open image in gallery Ilustración judicial de Elizabeth Cook que muestra a Gabrielle Carrington durante su comparecencia en el Tribunal de Magistrados de Westminster, en Londres, donde fue acusada de intento de asesinato tras atropellar a peatones en el centro de la ciudad en la madrugada del domingo. Imagen del martes 21 de abril de 2026 ( PA )

Carrington, a quien en el tribunal describieron como una “influencer de redes sociales” que viaja con frecuencia a los Emiratos Árabes Unidos, hizo un gesto de corazón con las manos hacia sus familiares y amigos, presentes en la abarrotada sala, mientras la escoltaban desde el banquillo de los acusados de regreso a las celdas.

En la audiencia también estuvieron familiares y allegados de la Sra. Zakrzewska.

Además, un video del incidente que circula en redes muestra a una mujer subiéndose a un auto negro, que segundos después acelera de forma brusca y atropella a Zakrzewska, quien queda atrapada debajo del vehículo.

Al presentar los cargos, el fiscal Rizwan Amin explicó ante el tribunal: “En la madrugada del domingo 19 de abril, los servicios de emergencia y la policía acudieron a Argyll Street tras recibir reportes de que una mujer había sido atropellada”.

open image in gallery Klaudia Zakrzewska permanece hospitalizada en estado crítico, con riesgo de vida ( Instagram )

Los agentes llegaron alrededor de las 5 de la mañana, cuando ya se encontraba en el lugar el Servicio de Ambulancias de Londres. En ese momento, la escena se describía como un gran alboroto, con múltiples personas involucradas, muchas de ellas vinculadas a una discoteca cercana, incluido personal de seguridad. Sin embargo, al llegar, los agentes aún no lograban dimensionar la magnitud del incidente.

Una revisión posterior de las cámaras de seguridad permitió reconstruir la secuencia de los hechos. Según esa evidencia, la Sra. Carrington llegó a Argyll Street en su vehículo, que se encontraba cerca de la discoteca Inca, y poco después protagonizó un altercado con un hombre al descender del auto. La situación escaló rápidamente e involucró a varias personas más.

El personal de seguridad intentó intervenir para separar a los implicados; sin embargo, en ese contexto, se observó a Carrington regresar al vehículo.

Según explicó el fiscal Rizwan Amin, el auto “arrancó y se subió bruscamente a la acera”. Durante esa maniobra, el vehículo atropelló a la Sra. Zakrzewska, que estaba frente al automóvil, y la arrastró hasta dejarla atrapada entre el coche y un portabicicletas metálico.

El vehículo continuó avanzando, la arrolló por completo y, al mismo tiempo, atropelló a un guardia de seguridad, Anoush Chyche, que se encontraba en la acera.

De acuerdo con la acusación, Carrington dio marcha atrás justo cuando la Sra. Zakrzewska lograba salir de debajo del vehículo.

open image in gallery Dibujo del artista de Gabrielle Carrington durante su comparecencia en el Tribunal de Magistrados de Westminster ( PA )

“Durante la maniobra, la Sra. Latisha Armstrong también fue impactada por el vehículo y sufrió una fractura del escafoides en la muñeca”, explicó el fiscal Rizwan Amin.

Carrington, residente de Broadfield Road, en Manchester, enfrenta cargos por intento de asesinato, causar lesiones graves con intención, agresión con resultado de lesiones, conducción peligrosa y manejo bajo los efectos del alcohol. Durante la audiencia del martes no se declaró ni culpable ni inocente.

Según informó la Policía Metropolitana el lunes por la noche, la Sra. Zakrzewska permanece hospitalizada en estado crítico, mientras que el Sr. Chyche, de unos 50 años, sufrió “lesiones que le cambiarán la vida”.

De acuerdo con la acusación, Carrington tenía 61 microgramos de alcohol por cada 100 mililitros de aire espirado en el test realizado tras el incidente.

Tras la presentación de los cargos, David Malone, fiscal jefe adjunto del Servicio de Fiscalía de la Corona en el norte de Londres, recordó que el proceso judicial sigue en curso y que la acusada tiene derecho a un juicio justo. En ese sentido, advirtió que no deben publicarse informes, comentarios ni compartirse contenidos en línea que puedan perjudicar el desarrollo del caso.

Traducción de Leticia Zampedri