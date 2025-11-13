Comentarista británico considera emprender acciones legales contra EEUU por detención

El comentarista político británico Sami Hamdi afirmó el jueves, a su llegada de regreso al Reino Unido, que estaba considerando demandar a las autoridades de Estados Unidos por su detención debido a lo que él alega fueron sus opiniones sobre Gaza e Israel.

Dos días después de revelar que estaba dejando Estados Unidos voluntariamente, Hamdi elogió a los jueces federales por exonerarlo de lo que calificó como una detención "estropeada" por parte de "extremistas" dentro del gobierno de Estados Unidos.

"Quiero decir que esto no fue solo un ataque contra mí, fue un ataque contra las libertades de los estadounidenses comunes y de los ciudadanos de todo el mundo", expresó a periodistas y simpatizantes fuera de un hotel cerca del Aeropuerto de Heathrow en Londres tras su regreso.

Hamdi, quien es musulmán, se encontraba en una gira de conferencias en Estados Unidos cuando fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 26 de octubre. Había dado un discurso en la gala anual del capítulo de Sacramento, California, del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas, o CAIR, el día antes de su arresto.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo en el momento del arresto de Hamdi que el Departamento de Estado había revocado su visa y que ICE lo había puesto en procedimientos de inmigración. Seguridad Nacional lo acusó posteriormente de apoyar los ataques liderados por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Hamdi aclaró que su intención no era alabar los ataques, sino sugerir que la violencia es "una consecuencia natural de la opresión que se ejerce sobre los palestinos".

"No hice nada ilegal en Estados Unidos", manifestó. "Todo estaba dentro de la visa. Todo estaba dentro de los límites de lo que la visa me permitía hacer. La visa fue revocada por mi defensa de Palestina. Fue revocada por mi defensa de Gaza".

La detención de Hamdi fue parte de esfuerzos más amplios por parte de la administración Trump para identificar y potencialmente expulsar a miles de extranjeros que, según ellos, han fomentado o participado en disturbios o apoyado públicamente protestas contra las operaciones militares de Israel en Gaza.

Las detenciones han sido criticadas por grupos de derechos civiles como violaciones de las protecciones constitucionales para la libertad de expresión, que se aplican a cualquier persona en Estados Unidos y no solo a los ciudadanos estadounidenses.

Hamdi, de 35 años, indicó que está discutiendo con sus abogados si demandar a las autoridades estadounidenses, pero agregó que está dudando al respecto porque "las mentes frías" en el Departamento de Estado y el sistema judicial federal prevalecieron.

"En respeto a esas mentes más frías, preferiría celebrar", comentó. "Gané este caso, los extremistas no lograron silenciar mi voz, no lograron quitarme mi libertad de expresión. Estados Unidos estuvo conmigo".

Hamdi dijo que no hay condiciones adjuntas a su salida voluntaria y que no se le prohíbe solicitar otra visa estadounidense en el futuro.

