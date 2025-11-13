Reino Unido se compromete a preservar emotivo muro conmemorativo de COVID

El gobierno británico anunció el jueves que un muro conmemorativo en Londres, creado por aquellos que perdieron a sus seres queridos durante la pandemia de coronavirus, será preservado.

En un comunicado, se indicó que el muro de piedra Portland de 2 metros (8 pies) de altura en el lado sur del río Támesis, directamente frente a las Casas del Parlamento, permanecerá para conmemorar las aproximadamente 240.000 muertes relacionadas con el virus en el Reino Unido, así como para honrar el sacrificio de los trabajadores especialmente en los sectores de salud y cuidado.

El Muro Conmemorativo Nacional de COVID se estableció sin autorización oficial en un tramo de medio kilómetro (0,3 millas) del Albert Embankment en marzo de 2021, un año después de la primera muerte relacionada con el virus en el Reino Unido, como una representación visual de la magnitud de la pérdida en el país durante la pandemia. Puede tomar 10 minutos caminar de un extremo al otro del muro conmemorativo adornado con corazones.

Cada vida perdida está representada por un corazón cuidadosamente pintado que los voluntarios refrescan semanalmente con pinturas de mampostería de larga duración. Creado por los grupos "COVID-19 Bereaved Families for Justice" y "Led by Donkeys", ahora es mantenido y apreciado por el grupo “The Friends of the Wall”.

La ministra de Cultura, Fiona Twycross, dijo que el muro es "un recordatorio conmovedor y poderoso de la magnitud de la pérdida de vidas por la pandemia" y que es "correcto" que el impacto de la pandemia sea recordado adecuadamente.

"Muchas familias no tuvieron la oportunidad de despedirse de un ser querido. Hoy, nos comprometemos a asegurar que aquellos que murieron no sean olvidados", declaró Twycross. El gobierno laborista también avisó que un día de reflexión continuará llevándose a cabo anualmente en marzo y que apoyará nuevos espacios para reflexiones en todo el país, incluidos muros conmemorativos.

El Reino Unido sufrió uno de los brotes de COVID-19 más mortales en Europa. Ministros del anterior gobierno conservador, incluido el entonces primer ministro Boris Johnson, han enfrentado críticas por sus acciones, particularmente por el retraso en poner al país en confinamiento el 23 de marzo de 2020. Sin embargo, otros aspectos de la respuesta del país, notablemente en el despliegue de las vacunas, han recibido elogios.

Una investigación nacional sobre todos los aspectos del manejo de la pandemia, incluida la preparación del país y las acciones del gobierno, comenzó hace dos años y se espera que se extienda hasta 2027. Su enfoque actual concierne a los niños.

