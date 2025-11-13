Nueva embajadora de EEUU en Grecia se reúne con líder religioso

Kimberly Guilfoyle, la primera mujer embajadora de Estados Unidos en Grecia y una aliada cercana del presidente Donald Trump, visitó el jueves al líder de la Iglesia Ortodoxa de Grecia, diciéndole que fue la primera persona a la que llamó después de ser nominada para su nuevo cargo.

La visita de Guilfoyle al Arzobispo Ieronymos II se produjo poco más de una semana después de asumir su nuevo puesto en Atenas. Exfiscal de California y presentadora de Fox News que estuvo comprometida con Donald Trump Jr., la diplomática de 56 años presentó sus credenciales diplomáticas al presidente de Grecia el 4 de noviembre.

"Es maravilloso estar aquí y estoy muy agradecida de que el presidente Trump me haya bendecido con la oportunidad de servir a Estados Unidos aquí en Grecia, por la relación que tenemos y por ese crecimiento y florecimiento que seguirá adelante", declaró Guilfoyle durante la reunión con el arzobispo de 87 años. Ieronymos extendió su agradecimiento "al presidente por la oportunidad que nos dio hoy. Que Dios bendiga estas relaciones".

La nueva embajadora de Estados Unidos agradeció al arzobispo "por aceptar rezar por el presidente Trump" y le dijo que fue la primera persona a la que llamó después de su nominación para el cargo.

"Solo quiero decirle a su beatitud que me conmovió mucho cuando recibí la nominación, pudimos hablar por teléfono, usted fue la primera persona a la que llamé y fue una experiencia muy especial. Me hizo sentir conectada espiritualmente y apoyada y bendecida por la relación que sé que continuaremos adelante juntos para lograr grandes cosas", manifestó Guilfoyle.

