16 muertos, 800 arrestados en protestas en Camerún

Unas 800 personas fueron arrestadas y 16 murieron en protestas contra la victoria electoral del presidente de Camerún Paul Biya, informaron autoridades el jueves.

Es el primer comentario oficial del gobierno sobre el número de muertos desde que comenzaron los disturbios.

El ministro del Interior, Paul Atanga Nji, indicó que las fuerzas de seguridad mataron a 13 manifestantes en el centro económico de Douala y a otros tres en la Región Norte durante la violencia.

Sin embargo, figuras de la oposición estiman el número de muertos en 55, según un informe de Human Rights Watch publicado el miércoles.

"La violenta represión de manifestantes y ciudadanos comunes en todo Camerún revela un patrón de represión cada vez más profundo que arroja una sombra oscura sobre la elección", señaló Ilaria Allegrozzi, investigadora principal para África de Human Rights Watch.

"Las autoridades deben controlar, investigar y procesar de inmediato a las fuerzas de seguridad responsables, y todos los líderes políticos deben instar a sus seguidores a rechazar la violencia".

Las protestas estallaron en bastiones clave de la oposición, incluidos Douala y en ciudades del norte como Maroua y Garoua, después de que se anunciaran los resultados de las elecciones presidenciales del 12 de octubre.

Paul Biya, de 92 años, quien es el presidente más anciano del mundo, ganó las elecciones y aseguró su octavo mandato, según resultados oficiales que fueron impugnados por la oposición, incluido el rival presidencial Issa Tchiroma Bakary, quien afirma haber ganado las elecciones y ha llamado a los cameruneses a rechazar el resultado oficial.

Biya ha estado en el poder desde 1982, casi la mitad de su vida, lo que lo convierte en el segundo presidente de Camerún desde la independencia de Francia en 1960.

Rara vez se le ve en público y los críticos dicen que su capacidad para gobernar ha sido severamente limitada por su edad.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.