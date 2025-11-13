"No puedo soportar más esto", escribió el entonces príncipe Andrés en medio del escándalo Epstein

A medida que el hombre anteriormente conocido como el príncipe Andrés se vio envuelto en las noticias relacionadas con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, buscó distanciarse del escándalo.

"No puedo soportar más esto", escribió en 2011 un remitente identificado en los contactos de Epstein como "El duque", en uno de los miles de correos electrónicos parcialmente redactados publicados el miércoles.

No podía imaginar la caída en desgracia que le esperaba.

Catorce años después, el exduque de York ha sido despojado de todos sus títulos, incluido el de príncipe que obtuvo al nacer. Andrés Mountbatten-Windsor —como se le conoce ahora— fue degradado hace dos semanas por su hermano, el Rey Carlos III, y enfrenta el desalojo de la mansión donde ha vivido sin pagar alquiler cerca del Castillo de Windsor.

Pero las malas noticias siguen llegando.

El reciente conjunto de documentos ha renovado las acusaciones de agresión sexual contra Mountbatten-Windsor y ha socavado sus negaciones de que alguna vez conoció a su acusadora, Virginia Roberts Giuffre. También revelan algunos de los esfuerzos realizados tras bambalinas para atacar sus afirmaciones.

Mountbatten-Windsor ha negado vehementemente todas las acusaciones de Giuffre, quien se quitó la vida a principios de este año. Sin embargo, resolvió una demanda fuera de los tribunales que, según se informa, le pagó millones de dólares.

Cuando los vínculos de Mountbatten-Windsor con Epstein —quien había sido condenado por solicitar prostitución en Florida— se informaron por primera vez en 2011, se vio obligado a renunciar como enviado especial de comercio de Gran Bretaña.

Sin embargo, el escándalo resurgió en 2019 cuando Epstein fue arrestado por segunda vez bajo cargos de tráfico sexual. Giuffre dijo que tenía 17 años cuando se vio forzada a sostener relaciones sexuales con Mountbatten-Windsor.

En un intento desastroso por limpiar su nombre, Mountbatten-Windsor concedió una entrevista a la BBC en que negó haber conocido a Giuffre y dijo que rompió el contacto con Epstein en diciembre de 2010. Fue criticado fuertemente por no mostrar empatía hacia las víctimas de Epstein y por ofrecer explicaciones inverosímiles sobre su amistad con Epstein.

Su caída en desgracia durante el último mes comenzó cuando otros correos electrónicos mostraron que su amistad con Epstein duró mucho más de lo que él había revelado. Esas revelaciones fueron seguidas por la publicación del libro póstumo de Giuffre el mes pasado, que detallaba las tres veces que ella dijo que tuvieron relaciones sexuales.

Los nuevos correos electrónicos socavan la afirmación de Mountbatten-Windsor de que una ahora infame fotografía de él con el brazo alrededor de la cintura parcialmente descubierta de Giuffre fue manipulada porque no recordaba que se hubiera tomado.

"Sí, ella estaba en mi avión, y sí, se tomó una foto con Andrew como muchos de mis empleados lo han hecho", escribió Epstein en un correo electrónico de 2011 en el que llamó a Giuffre mentirosa.

Epstein despreció repetidamente a Giuffre, llamándola "nada más que una contestadora telefónica".

Discutió la posibilidad de conseguir que un reportero la investigara, sugiriendo que "al Palacio de Buckingham le encantaría".

Cuando el Mail on Sunday buscó comentarios antes de publicar una historia en marzo de 2011 sobre las acusaciones de Giuffre, Epstein reenvió el correo electrónico a Mountbatten-Windsor.

"Por favor, asegúrate de que cada declaración o carta legal indique claramente que NO estoy involucrado y que no sabía ni sé NADA sobre ninguna de estas acusaciones", decía la respuesta del correo electrónico listado como "El duque". "No puedo soportar más esto de mi parte."

Cuando le preguntó a Epstein cómo planeaba responder a la solicitud del tabloide, Epstein dijo que no estaba seguro.

"La única persona con la que no tuvo relaciones sexuales fue Elvis", escribió.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.