Crecimiento de ventas minoristas en EEUU se desaceleró en abril por alza de la gasolina

Los compradores redujeron el gasto en abril mientras los precios de la gasolina, inflados por la guerra con Irán, dejaron menos dinero para artículos no esenciales como ropa y muebles.

Pero los economistas señalaron que el gasto de los consumidores, apuntalado por generosos reembolsos del impuesto sobre la renta, sigue siendo saludable. Aun así, les preocupa que el gasto se debilite a medida que se disipe el efecto de esos reembolsos y los compradores sigan lidiando con el impacto acumulado del aumento de los precios de la gasolina.

Las ventas minoristas subieron 0,5% en abril, una desaceleración frente al nivel de crecimiento revisado de 1,6% en marzo, según datos del Departamento de Comercio publicados el jueves. Marzo registró el mayor aumento mensual del gasto minorista en más de tres años, en gran medida porque los precios de la gasolina se dispararon rápidamente.

Si se excluyen las ventas de gasolina, las ventas minoristas en abril aumentaron 0,3%. Eso supone una desaceleración frente al ritmo de 0,7% de marzo, al excluir el negocio de las gasolineras. En abril, las ventas en las estaciones de servicio subieron 2,8%, en comparación con un alza de 20,9% en marzo, debido al salto en los precios de la gasolina.

En otros rubros, las compras fueron desiguales.

Las ventas en las tiendas departamentales cayeron 3,2%, mientras que las ventas en las tiendas de muebles y artículos para el hogar bajaron 2%. La actividad en materiales de construcción y equipos de jardinería tuvo un modesto aumento de 0,1%. Pero los minoristas en línea registraron un incremento de 1,1%, y las tiendas de electrónica y electrodomésticos anotaron una ganancia de ventas de 1,4%.

Esta instantánea ofrece solo una visión parcial del gasto del consumidor y no incluye cosas como viajes y estancias en hoteles. La única categoría de servicios —los restaurantes— registró un sólido aumento de 0,6%.

El llamado grupo de control —que excluye servicios de comida, autos, materiales de construcción y ventas en gasolineras, y se utiliza para calcular el crecimiento económico— subió 0,5%. Eso ofreció una buena señal de un gasto sólido por parte de los consumidores, indicaron los economistas.

La guerra con Irán ha llevado al cierre del estrecho de Ormuz, lo que ha cortado una quinta parte del suministro diario mundial de petróleo. El precio promedio de un galón de gasolina regular volvió a subir durante la noche hasta 4,53 dólares el jueves. Eso es 1,35 dólares más de lo que costaba hace un año, según el club automovilístico AAA.

Los economistas habían creído que los mayores reembolsos de impuestos impulsarían el gasto al inicio del año. Pero los elevados precios de la gasolina están llevándose una porción mayor del salario desde el inicio de la guerra, dejando menos para cosas como salir a comer, ropa nueva u otros gustos.

Oliver Allen, economista sénior de Pantheon Macroeconomics, estimó en un informe publicado el jueves que los reembolsos impositivos en abril fueron 22.000 millones de dólares más altos que en el mismo mes de 2025, lo que equivale a alrededor de 3% de las ventas minoristas mensuales y es ligeramente mayor que el golpe a los hogares por el salto en los precios de la gasolina durante el mismo periodo.

“Parte de este dinero se habrá ahorrado, pero gran parte se ha gastado", escribió Allen. "Pero el flujo de reembolsos se reducirá drásticamente en mayo, dejando a los consumidores mucho más expuestos al aumento de los costos del combustible”.

Allen prevé una “reducción significativa” del gasto discrecional en la segunda mitad del segundo trimestre.

Michael Pearce, economista jefe para Estados Unidos en Oxford Economics, calcula que los mayores reembolsos de impuestos han compensado el impacto de los precios de la gasolina en una proporción de aproximadamente 2 a 1.

“Con la temporada de reembolsos ya atrás y los precios de la gasolina aún subiendo, eso se invertirá en los próximos meses, ejerciendo presión a la baja sobre el crecimiento del gasto”, escribió Pearce en un informe publicado el jueves.

Aun así, los empleadores en Estados Unidos han soportado hasta ahora el shock económico de la guerra y el mes pasado añadieron unos 115.000 empleos.

Pero esta semana han llegado en oleadas datos preocupantes sobre el aumento de los precios.

El Departamento de Trabajo informó el miércoles que el índice de precios al productor —que sigue la inflación antes de que llegue a los consumidores— se disparó 1,4% en abril, el mayor aumento mensual en más de cuatro años. Un día antes, el índice de precios al consumidor saltó 3,8% respecto de abril de 2025, el mayor incremento interanual en más de tres años. Esos aumentos de precios -- nuevamente, en gran medida debido al alza de los precios de la energía -- han empezado a reflejarse en todo, desde boletos de avión y tarifas por equipaje, hasta jabón y pasta de dientes.

Una imagen más clara de cómo la inflación está afectando a los estadounidenses podría llegar la próxima semana, cuando grandes minoristas como Walmart y Target comiencen a publicar resultados financieros trimestrales.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.