Honda registra su primera pérdida anual por costosa estrategia de vehículos eléctricos

Honda acumuló una pérdida de 423.900 millones de yenes (2.700 millones de dólares) el jueves, la primera pérdida anual en la historia del fabricante japonés, que reconoció los elevados costos de sus planes de vehículos eléctricos, derivados de las políticas proestadounidenses del presidente Donald Trump.

El fabricante japonés indicó que se estima que las pérdidas relacionadas con sus operaciones de vehículos eléctricos suman 2,5 billones de yenes (16.000 millones de dólares), incurridas en su mayoría en el ejercicio fiscal que acaba de terminar y en el ejercicio fiscal en curso.

Analistas señalan que Honda Motor Co. pudo haber sido demasiado ambicioso demasiado rápido, cuando muchos mercados no estaban listos. Como resultado, Honda abandonó muchos de sus planes de modelos eléctricos, incluidos los que estaban en desarrollo en una empresa conjunta con Sony Corp.

“La demanda de vehículos eléctricos ha disminuido considerablemente debido al retroceso de las regulaciones ambientales en Estados Unidos y otros factores”, afirmó Honda en un comunicado.

El gobierno de Trump ha registrado un retroceso en programas de incentivos para vehículos eléctricos y ha retenido fondos a los estados que querían sumar más estaciones de carga, incluso cuando los precios de la gasolina se han disparado por la guerra en Irán.

Trump también bloqueó el año pasado los estrictos mandatos de California sobre vehículos eléctricos, dando marcha atrás en el giro hacia modelos más ecológicos.

Los aranceles de Trump a los automóviles y autopartes importados, aunque se redujeron al 15% desde el 25% inicial, también contribuyeron a mermar la rentabilidad de Honda.

El resultado final de Honda, con sede en Tokio, recibió un impulso de su sólido negocio de motocicletas, lo que ayudó a que las ventas totales de Honda en el ejercicio fiscal hasta marzo aumentaran 0,5% y llegaran a 21,8 billones de yenes (138.000 millones de dólares).

Honda, que fabrica el sedán Accord y las motocicletas Super Cub, vendió 3,4 millones de vehículos en todo el mundo en el ejercicio fiscal hasta marzo, frente a 3,7 millones del año anterior.

Vendió 22,1 millones de motocicletas, frente a 20 millones un año antes. Honda domina algunos mercados de motocicletas, incluida India.

Honda pronosticó una recuperación de las ganancias para el ejercicio fiscal hasta marzo de 2027, con 260.000 millones de yenes (1.700 millones de dólares).

El director ejecutivo Toshihiro Mibe delineó una nueva estrategia de crecimiento que incluía la continuidad en la búsqueda de la neutralidad de carbono. Pero reconoció la necesidad de trabajar también en híbridos y modelos con motor de gasolina convencional, no sólo en vehículos eléctricos.

Al ser consultado por un reportero sobre si estaba considerando renunciar para asumir la responsabilidad por los malos resultados, una respuesta común en Japón, Mibe respondió que primero quiere llevar a cabo el plan de reactivación.

“Continuaremos nuestra investigación para desarrollar tecnologías futuras, incluidas baterías para vehículos eléctricos. Volveremos a una senda de crecimiento”, dijo Mibe.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.