Aumentan pedidos de ayuda por desempleo en EEUU, pero siguen relativamente bajos

La cantidad de estadounidenses que solicitaron ayuda por desempleo aumentó la semana pasada, pero se mantiene en niveles históricamente bajos pese a la incertidumbre económica provocada por la guerra en Irán.

Las solicitudes en Estados Unidos de prestaciones por desempleo para la semana que terminó el 9 de mayo aumentaron en 12.000, hasta 211.000, informó el Departamento de Trabajo el jueves. Esa cifra es ligeramente superior a las 207.000 que habían pronosticado los analistas encuestados por la firma de datos FactSet.

Las solicitudes semanales de prestaciones por desempleo se consideran un indicador indirecto de los despidos y se acercan a un termómetro casi en tiempo real de la salud del mercado laboral.

Pese a que hay relativamente pocos despidos, el mercado laboral parece estar atascado en lo que los economistas llaman un estado de “ni contratamos ni despedimos". Eso ha mantenido baja la tasa de desempleo en 4,3%, pero ha dejado a muchos candidatos con dificultades para encontrar un nuevo empleo.

Aunque los empleadores generaron unos 115.000 nuevos puestos de trabajo en abril, la guerra en Irán ha introducido un alto grado de incertidumbre sobre el mercado laboral y la economía en general.

El estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del petróleo mundial, sigue cerrado. Desde el inicio de la guerra a finales de febrero, los precios del petróleo se han disparado más de 50% y el precio promedio de un galón de gasolina en Estados Unidos ha subido a 4,53 dólares desde menos de 3 dólares. Además de golpear el bolsillo de los consumidores, esos mayores costos pueden desalentar a las empresas a contratar.

Datos del gobierno publicados esta semana revelaron que la inflación a nivel del consumidor subió 3,8% respecto de abril de 2025, el mayor salto en tres años. Los precios de los alimentos también han aumentado, pero según analistas quizá todavía no reflejen plenamente el alza de los costos energéticos debido a la guerra en Irán.

Otro informe de esta semana mostró que los precios mayoristas se dispararon 6% respecto de hace un año, el nivel más alto en más de tres años. El índice de precios al productor del Departamento de Trabajo —que mide la inflación antes de que llegue a los consumidores— aumentó 1,4% de marzo a abril, el mayor incremento mensual en más de cuatro años.

Esto ocurre en un momento en que la inflación ya está por encima del objetivo de 2% de la Reserva Federal. El banco central estadounidense optó por mantener sin cambios su tasa de referencia hace dos semanas, al citar la incertidumbre económica causada por la inestabilidad en Oriente Medio y la elevada inflación.

Las tasas de interés más bajas pueden impulsar la economía y la contratación, pero también tienden a avivar la inflación, lo que ha llevado a varios responsables de política monetaria de la Reserva Federal a señalar que están dispuestos a considerar un aumento de tasas este año.

Además, el reciente auge de la inteligencia artificial y la inversión necesaria para desarrollarla podrían modificar o incluso reemplazar algunos empleos.

Varias empresas han recortado nómina recientemente, entre ellas Verizon, UPS, Amazon, Disney y Walmart.

Las solicitudes semanales de ayuda por desempleo se han estabilizado en un rango mayormente entre 200.000 y 250.000 desde que la economía salió de la recesión por la pandemia. Sin embargo, la contratación empezó a desacelerarse hace unos dos años y se moderó aún más en 2025 debido a las erráticas implementaciones de aranceles del presidente Donald Trump, su depuración de la fuerza laboral federal y los efectos persistentes de las altas tasas de interés destinadas a controlar la inflación.

Los empleadores añadieron menos de 200.000 empleos el año pasado, frente a alrededor de 1,5 millones en 2024, según la firma de datos FactSet.

El informe del Departamento de Trabajo del jueves mostró que el promedio móvil de cuatro semanas de las solicitudes de subsidio por desempleo, que suaviza parte de las oscilaciones semana a semana, subió levemente en 750, hasta 203.750.

El número total de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo para la semana anterior, que terminó el 2 de mayo, aumentó en 24.000, hasta 1,78 millones, en línea con los pronósticos de los analistas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.