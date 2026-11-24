Los mercados asiáticos subían el martes tras el repunte en Wall Street de la jornada anterior, que se registró después de que Jensen Huang regresara como director general de Nvidia, mientras que los futuros en Estados Unidos subían levemente y los precios del petróleo caían.

El índice Taiex de Taiwán encabezó las ganancias en los mercados asiáticos, al subir más de 9%, impulsado por alzas de casi 10% en las acciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp. y Mediatek, ambas vinculadas a chips.

El Kospi en Seúl avanzaba 6,5% hasta 5.014,41, impulsado por Samsung Electronics, que subía 7,5%, y SK Hynix, que ganaba 8,6%.

El índice de referencia Nikkei 225 de Japón subía 3,9% hasta 58.654,40 puntos. El fabricante de equipos para chips de computadora Tokyo Electron ganaba 10,5% y el fabricante de equipos de prueba Advantest se disparó 14,1%.

“Estamos viendo una reacción al repunte de las acciones tecnológicas de Estados Unidos durante la noche tras el anuncio de que Jensen Huang regresa a NVIDIA como director ejecutivo”, afirmó Neil Newman, director gerente y jefe de estrategia en Astris Advisory Japan.

“Obviamente es una gran sorpresa y habrá un efecto dominó en Asia”, agregó Newman.

En Hong Kong, el Hang Seng subía 0,2% hasta 22.432,45 puntos, mientras que el índice compuesto de Shanghái avanzaba 0,7% hasta 3.563,58 unidades.

El S&P/ASX 200 de Australia subiía 1,7% hasta 8.718,80.

En otras operaciones a primera hora del martes, el precio del crudo Brent bajaba 0,5% hasta 86,27 dólares por barril. El crudo de referencia en Estados Unidos perdía 0,3% hasta 79,90 dólares por barril. ___

El periodista de The Associated Press Stan Choe contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.