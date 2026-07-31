Se calcula que unos 60.000 migrantes han cruzado ilegalmente al enclave español de Ceuta desde Marruecos en los últimos días, sumiendo a la ciudad del norte de África en el caos y causando un gran quebradero de cabeza al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Al menos 57 personas han sido halladas muertas en el agua desde el desplazamiento masivo por tierra y mar hacia el pequeño istmo controlado por España en el norte de África el jueves, y las fuerzas de seguridad aún luchan por restablecer el control de la frontera.

En las puertas de Ceuta, las autoridades marroquíes desplegaron camiones con cañones de agua y dispersaron a la multitud. Cerca de allí, se podían ver los restos calcinados de un autobús y siete automóviles, vestigios de los enfrentamientos con la gente.

open image in gallery Se ha movilizado a los ejércitos marroquí y español para ayudar a vigilar la frontera después de que miles de personas la cruzaran por tierra y por mar el jueves ( AFP/Getty )

Ceuta y Melilla, otra ciudad autónoma española del norte de África, experimentan periódicamente aumentos repentinos en los intentos de cruce por parte de migrantes que buscan llegar a Europa, pero la magnitud de la avalancha del jueves no tenía precedentes.

Ambos países comparten la única frontera terrestre de la UE (Unión Europea) con África y, como tal, el cruce masivo ha causado conmoción y división en Europa.

Esto es lo que dicen las cifras sobre la creciente crisis en la frontera sur de Europa:

¿Qué está pasando en Ceuta?

El jueves, miles de personas intentaron entrar en Ceuta en un movimiento masivo repentino, en una de las violaciones fronterizas más importantes del territorio en años.

Muchos intentaron llegar al enclave por mar, nadando alrededor de las barreras costeras y utilizando flotadores y otros dispositivos de flotación.

open image in gallery Los migrantes cruzaron el agua para entrar en territorio español ( Reuters )

Otros intentaron abrirse paso a la fuerza a través de la infraestructura fronteriza terrestre.

Rachid Sbihi, jefe de la asociación que representa a los agentes de la Guardia Civil en Ceuta, describió la escena como un “caos absoluto” y dijo que la frontera había “colapsado por completo”.

Según estimaciones de las autoridades, unos 60.000 migrantes han cruzado la frontera desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta, en el norte de África, en las últimas 48 horas.

España ha desplegado personal policial y militar adicional en el enclave mientras las autoridades intentan recuperar el control de la frontera.

Ceuta y el territorio español más extenso de Melilla, situado a unos 400 km al este, se encuentran en la costa norte del Mediterráneo, en el extremo sur de África.

open image in gallery Miles de migrantes han entrado en el territorio ( AFP/Getty )

Ambas ciudades autónomas pertenecen a España y comparten con África la única frontera terrestre que limita con la UE.

¿Por qué Ceuta no forma parte de Marruecos?

El territorio ha estado bajo control español desde 1580, siglos antes de que el Marruecos moderno existiera como estado independiente.

En consecuencia, el Gobierno español considera que Ceuta forma parte de España, lo que significa que la ciudad del norte de África se encuentra en la frontera exterior de la UE.

Esto convierte a la ciudad en una importante ruta migratoria hacia Europa, donde, para la gente del norte de Marruecos, llegar al enclave de Ceuta ofrece una vía de acceso al territorio de la UE sin tener que arriesgarse a las travesías marítimas, tristemente célebres por su peligrosidad, hacia la España peninsular.

¿Cuáles son las razones de la crisis?

Aún no está claro cuál fue el detonante inmediato de este repentino aumento en la migración.

Si bien ninguno de los dos países ha identificado el motivo de la súbita afluencia de personas que se acercan al territorio, las autoridades marroquíes han culpado a las redes criminales de alentar u organizar los cruces, mientras que las autoridades españolas han hecho referencia a una reciente sentencia del Tribunal Supremo del país europeo sobre el trato a las personas interceptadas cuando intentaban llegar a Ceuta por mar.

open image in gallery Varios vehículos arden en el lugar de los enfrentamientos cerca de Fnideq, en la frontera entre Marruecos y España ( AFP/Getty )

El ministro de Política Territorial de España, Ángel Víctor Torres, declaró el viernes que el aumento de la llegada de migrantes podría haber estado influenciado por un fallo del Tribunal Supremo a principios de este mes, según el cual un migrante interceptado en el mar de camino a Ceuta o Melilla no puede ser devuelto sumariamente en virtud de normas especiales.

Según el Gobierno español, esta sentencia ha dificultado que España pueda devolver de inmediato a algunas personas interceptadas en el mar.

La magnitud del movimiento migratorio del jueves también pudo haber generado su propio impulso: una vez que los grupos comenzaron a llegar con éxito al enclave, la noticia de la brecha pudo haber animado a otros a intentar el cruce.

¿Cuántas personas cruzan cada año?

El número de personas que entran en Ceuta de forma irregular ha alcanzado niveles récord.

En 2022 se registraron 1.238 entradas irregulares, seguidas de 1.071 en 2023 y 2.531 en 2024. En 2025, la cifra volvió a aumentar, con 3.523 personas que entraron en Ceuta por tierra, según datos del Ministerio del Interior español.

La población de Ceuta ronda entre las 83.500 y las 85.000 personas.

¿Dónde está Ceuta?

En la semana anterior al 30 de julio, más de 1.500 personas llegaron a Ceuta por mar, según el líder regional del territorio, lo que supone más de la mitad del número registrado durante todo el año 2024.

La última oleada migratoria es de una magnitud sin precedentes: las autoridades estiman que llegaron 60.000 personas en 48 horas, una cifra que empequeñece los datos que normalmente se registran en todo un año.

Para llegar a Ceuta, los migrantes suelen nadar desde la localidad marroquí de Fnideq, recorriendo unos 5 km hasta llegar a territorio español.

Otros intentan cruzar desde la cercana localidad de Belyounech, donde la distancia es más corta.

La población inmigrante total de España ha crecido considerablemente en las últimas décadas, con alrededor de 10 millones de personas nacidas en el extranjero en un país de 50 millones de habitantes.

Muchos proceden de Colombia, Venezuela y Marruecos, y trabajan en sectores clave de la economía española, como la agricultura, el turismo y el sector servicios.

¿Cuántas personas han muerto?

Al menos 57 personas habrían muerto intentando llegar a Ceuta.

La cifra de víctimas ha aumentado a medida que las autoridades recuperan cuerpos y evalúan las consecuencias del desplazamiento masivo. Informes anteriores habían estimado un número menor de fallecidos.

Estas muertes han añadido una dimensión humanitaria a lo que se está convirtiendo rápidamente en una grave crisis política y de seguridad para España, Marruecos y el resto de la UE.

Traducción de Sara Pignatiello