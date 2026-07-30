Qué saber de Ceuta, foco de la crisis de inmigrantes en España

Miles de migrantes llegaron en masa al diminuto territorio español de Ceuta, en el norte de África, procedentes de Marruecos, lo que llevó a las autoridades locales a pedir ayuda al gobierno nacional de España en Madrid para restablecer la frontera.

En videos e imágenes de la frontera, podían verse multitudes de personas, en su mayoría marroquíes, caminando alrededor de los rompeolas de una playa urbana, cerca de un puesto fronterizo con Marruecos, para incorporarse a las carreteras locales. La mayoría parecían ser hombres jóvenes, aunque también había familias con mujeres y niños.

El Ministerio del Interior de España indicó que garantizaría la seguridad de sus ciudadanos y la integridad de la frontera, pero que el gobierno no podía declarar una emergencia nacional por preocupaciones relacionadas con la migración.

La escalada en la frontera se produce después de que, un día antes, una gran cantidad de migrantes intentaran llegar al pequeño enclave, principalmente a nado. Hasta el momento, se desconoce qué motivó a tantos migrantes a cruzar hacia Ceuta.

Esto es lo que hay que saber.

Una ciudad española autónoma en África continental

Ceuta y el territorio español de Melilla, situado a unos 400 kilómetros (250 millas) más al sur, se encuentran en las orillas septentrionales de la costa mediterránea, en la punta de África. Ambas ciudades autónomas pertenecen a España y comparten las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con África.

Bajo soberanía española desde 1580, Ceuta alberga una población mixta de cristianos y musulmanes, así como a residentes españoles y marroquíes y trabajadores diarios que viven en relativa armonía.

Marruecos no reconoce oficialmente a Ceuta y Melilla como territorio español, y a menudo se refiere a ellas como tierras ocupadas.

Un foco de tensión migratoria y diplomática entre España y Marruecos

La ciudad, de 85.000 habitantes, ha sido un punto de fricción en importantes crisis diplomáticas recientes entre Madrid y Rabat. Ceuta recibe a miles de trabajadores diarios que cruzan la frontera cada día desde Marruecos para ganarse la vida.

El gobierno marroquí eliminó sus controles fronterizos en mayo de 2021 y permitió que unas 8.000 personas provenientes de Marruecos y de países subsaharianos entraran en Ceuta en apenas dos días.

La medida fue interpretada por muchos como una represalia de Marruecos por la decisión de España de permitir que un líder independentista de la disputada región del Sáhara Occidental recibiera tratamiento por COVID-19 en un hospital español.

Las tensiones se disiparon y la frontera se restableció solo después de que el presidente del gobierno de España cambiara la postura histórica del país sobre el Sáhara Occidental y se reuniera con el rey marroquí Mohammed VI al año siguiente.

Un destino para migrantes que intentan llegar a Europa

España es uno de los principales puntos de llegada a Europa para los migrantes que buscan mejores oportunidades económicas o escapar de la violencia en sus países de origen.

Ceuta y su ciudad hermana, Melilla, están intensamente fortificadas, ya que ambos territorios se consideran un destino para quienes intentan llegar a España desde Marruecos y otras partes de África.

Muchos migrantes que llegan a Ceuta o Melilla son devueltos de inmediato, mientras que otros, alojados en centros para migrantes, son procesados y pueden solicitar asilo en España.

Para llegar a Ceuta, los migrantes a menudo nadan desde la localidad marroquí de Castillejos, recorriendo unos 5 kilómetros (3,1 millas) para alcanzar territorio español. Otros intentan el cruce desde la cercana localidad de Belyounech, donde la distancia es menor.

Aun así, las llegadas de migrantes a Ceuta y Melilla suelen ser mucho más bajas que las de quienes llegan a España por sus aeropuertos o a través de las islas Canarias y las Baleares.

La población total de inmigrantes en España ha crecido considerablemente en las últimas décadas. De sus 50 millones de habitantes, alrededor de 10 millones nacieron en otro lugar.

Muchos proceden de Colombia, Venezuela y Marruecos, y trabajan en sectores clave de la economía española, entre ellos, la agricultura, el turismo y el sector servicios.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.