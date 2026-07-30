Autoridades de Ceuta piden a España declarar emergencia tras llegada de miles de migrantes

Las autoridades de Ceuta pidieron al gobierno en España que declare una emergencia nacional y solicitaron la intervención del Ejército, después de que miles cruzaran hacia el diminuto territorio español.

Videos grabados en la playa del Tarajal mostraban multitudes de personas, en su mayoría marroquíes, caminando alrededor de los espigones y corriendo por la playa y las carreteras. Aunque la mayoría parecen ser hombres jóvenes, también había familias con mujeres y niños. Algunos gritaban “¡Viva España!” a un fotógrafo freelance que trabajaba para The Associated Press y filmaba la escena.

La escalada en la frontera entre España y Marruecos se produce tras un aumento de migrantes que intentan llegar al pequeño enclave, principalmente a nado.

Las escenas de personas que cruzaban en masa la frontera recuerdan la crisis fronteriza de mayo de 2021, cuando más de 8.000 migrantes irrumpieron en Ceuta en apenas dos días.

Juan Jesús Vivas, jefe del gobierno regional de Ceuta, pidió al gobierno nacional en Madrid que declare una emergencia nacional por motivos de seguridad nacional, y solicitó más policías y que se despliegue al Ejército en la frontera.

Vivas declaró que son necesarios policías y soldados adicionales para garantizar la inviolabilidad de la frontera y la seguridad ciudadana.

Había advertido que los centros de acogida de migrantes estaban desbordados, con cientos de personas durmiendo en las calles.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.