El misterioso audio que podría revelar la verdad sobre las últimas horas de Nolan Wells

La familia de Nolan Wells, de 18 años, exige respuestas tras contratar a expertos en audio para examinar una llamada de auxilio realizada desde un barco el día de su desaparición, lo que plantea nuevas preguntas sobre lo sucedido durante las últimas horas antes de que se encontrara su cuerpo.

El abogado de derechos civiles Ben Crump anunció el jueves que la familia contrató a ingenieros de audio forenses para analizar la grabación del 4 de julio, que recoge una llamada de auxilio de un barco que se estaba inundando cerca de Horn Island, en Mississippi, donde Wells fue visto con vida por última vez.

La llamada, difundida esta semana por el Departamento de Recursos Marinos de Mississippi, muestra a una persona pidiendo ayuda a gritos después de que falló la bomba de achique.

open image in gallery Elmore Wonsley, a la derecha, hace una pausa en su intervención mientras su esposa, Christine Wonsley, sostiene una foto de su hijo fallecido, Nolan Wells, durante su participación en la conferencia anual de la Liga Urbana Nacional, el jueves 30 de julio ( Derechos de autor 2026, The Associated Press. Todos los derechos reservados )

“Nuestra bomba de achique dejó de funcionar. Nos estamos hundiendo. ¿Podrían venir, por favor?”, dice la persona que llama y añadió que había unas siete personas a bordo.

Pero antes de que llegaran los rescatadores, un familiar del propietario del barco le comunicó al capitán de Sea Tow que quienes iban a bordo habían solucionado el problema y ya no necesitaban ayuda.

Aún quedan preguntas sin respuesta sobre quiénes iban exactamente en el barco, qué sucedió después de la llamada y si está relacionada con la desaparición de Wells.

open image in gallery Durante el anuncio de los resultados de una autopsia independiente realizada al joven negro cuyo cadáver fue hallado en una isla frente a la costa de Misisipi, se muestran diagramas en los que se representan las partes del cuerpo de Nolan Wells ( Reuters )

Las autoridades declararon que los testigos informaron a los investigadores que Wells no estaba en el barco cuando zarpó de Horn Island, pero divulgaron pocos detalles adicionales sobre la cronología de sus últimas horas.

Crump dijo que la familia también está pidiendo a los fiscales que contraten a expertos externos para examinar los teléfonos celulares de los amigos que viajaron con Wells a la isla.

“No descansaremos hasta obtener respuestas”, declaró el jueves Christine Wonsley, madre de Wells.

open image in gallery Un día después del hallazgo, el alguacil del condado de Jackson, John Ledbetter, afirmó que los amigos de Wells estaban colaborando con las autoridades y que los investigadores no sospechaban que se tratara de un acto delictivo ( Departamento del Alguacil del condado de Jackson )

El adolescente de tez morena viajó a la isla deshabitada con un grupo de amigos blancos del instituto el 4 de julio, pero nunca regresó al continente con ellos. Su cuerpo fue hallado flotando cerca de la isla dos días después.

El alguacil del condado de Jackson, John Ledbetter, declaró poco después del hallazgo que los amigos de Wells estaban cooperando con los investigadores y que las autoridades no sospechaban de ningún acto delictivo. La investigación sigue abierta.

Una autopsia independiente, encargada por la familia de Wells, no pudo determinar la causa de su muerte. El informe oficial de la autopsia no se hizo público y permanecerá sellado hasta que un gran jurado revise las pruebas, un procedimiento habitual en el condado de Jackson.

open image in gallery Una persona sostiene una fotografía de Nolan Xavier Wells durante una rueda de prensa celebrada en la sede de la National Action Network, en la ciudad de Nueva York ( AP Photo/Yuki Iwamura )

La falta de información pública alimentó la especulación generalizada sobre el caso, mientras que los investigadores se mantuvieron en gran medida en silencio sobre cuestiones clave relacionadas con la muerte de Wells.

Tras la difusión de la llamada de auxilio, algunas de las personas mencionadas en la grabación fueron identificadas en internet y objeto de acoso, según sus familias.

Los padres de un joven de 21 años afirmaron que su hijo había recibido amenazas tras la difusión de información falsa en internet. Explicaron que el joven solo había subido a la embarcación averiada para ayudar y la había remolcado brevemente antes de colaborar plenamente con los investigadores, entregando su barco, los datos del GPS y los nombres de posibles testigos.

open image in gallery La familia de Nolan Wells contrató a ingenieros de sonido para que analicen una llamada de socorro realizada desde una embarcación el día de su desaparición ( AP )

El abogado de su familia dijo que ya se enviaron cartas de cese y desistimiento por lo que describieron como acusaciones difamatorias.

Crump afirmó que su objetivo sigue siendo descubrir la verdad.

“No pretendemos difamar a nadie; queremos la verdad”, dijo. “Si fuera tu hijo, querrías lo mismo”.

Crump también compareció junto a las familias de Tyler Smith, de Kentucky, y Daniel Erving, de Texas, otros dos jóvenes de tez morena de 18 años cuyas muertes siguen siendo objeto de controversia con los investigadores.

“Tres chicos morenos de 18 años, todos en un lapso de tres meses”, dijo Crump. “Queremos respuestas”.

Traducción de Olivia Gorsin