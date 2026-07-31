Hungría cerrará planta nuclear por bajo nivel del Danubio

La única central nuclear de Hungría se apagará por primera vez en su historia debido al bajo nivel de las aguas del río Danubio, anunció el primer ministro Péter Magyar el viernes, añadiendo que la planta podría no volver a conectarse durante varias semanas debido al continuo descenso de la vía fluvial.

La central nuclear de Paks, ubicada a unos 90 kilómetros (50 millas) al sur de la capital, Budapest, opera a menos de la mitad de su capacidad normal, al producir 965 megavatios de electricidad en lugar de los 2.000 habituales.

La planta utiliza agua del Danubio para enfriar sus reactores, pero el bajo nivel ha puesto a prueba la capacidad de las bombas para llevar agua a la central.

Magyar, al hablar en una conferencia de prensa en la planta el viernes, indicó que más reducciones en la producción eran inminentes más tarde ese mismo viernes y que es probable que toda la central se apague para el martes o el miércoles. Subrayó que el cierre puede realizarse de forma segura y que no supone ningún riesgo para el público ni para el medio ambiente.

La planta de Paks, construida por la Unión Soviética y con cuatro reactores, representa casi la mitad de la producción eléctrica de Hungría. Si se apaga, será la primera vez en sus 44 años de servicio.

Hungría y gran parte de Europa Central han atravesado en los últimos meses un prolongado periodo de sequía, lo que ha alterado el turismo, la agricultura y la industria, y ha enfrentado a los residentes con las realidades del cambio climático. Según previsiones las aguas del Danubio no aumentarán en los próximos días ni siquiera en las próximas semanas, ya que no se pronostican lluvias significativas.

Magyar señaló el viernes que el nivel del Danubio solo ha subido en tres ocasiones en el mes de agosto en los últimos 20 años, y añadió que el nivel en Paks podría descender hasta -144 centímetros (-57 pulgadas), muy por debajo del récord anterior de -98 centímetros (-39 pulgadas) establecido en 2018.

Un nivel de -134 centímetros requiere el apagado total de la planta, afirmó. Una lectura negativa significa que el río ha caído por debajo del nivel de referencia cero del medidor, no que el río esté vacío.

El gobierno de Hungría ha solicitado a las grandes empresas reducir voluntariamente su consumo de electricidad para ayudar a estabilizar el suministro energético, en particular durante las horas de máxima demanda entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche.

Magyar indicó que el conglomerado energético húngaro MOL se había comprometido a reducir sus necesidades en 65 megavatios-hora, una disminución del 40% respecto de su consumo habitual.

Magyar anunció el viernes que su partido había recomendado suspender las sesiones parlamentarias previstas para el lunes y el martes con el fin de ahorrar energía. También ordenó que todas las instituciones estatales apaguen la iluminación decorativa para el lunes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.