Al menos 111 personas murieron después de que una tormenta violenta e inusual azotara el estado de Uttar Pradesh, en el norte de la India, con fuertes lluvias, granizo y relámpagos el miércoles, según informaron las autoridades.

La tormenta azotó cinco distritos, arrancando árboles y vallas publicitarias y estrellándolos contra automóviles. También interrumpió las redes de telefonía móvil en muchas zonas, dificultando las labores de rescate y socorro e impidiendo que las autoridades realizaran una evaluación completa de los daños.

Las autoridades estatales informaron inicialmente que 89 personas habían muerto a causa de la tormenta, los rayos y los incidentes relacionados con la lluvia, antes de actualizar la cifra de fallecidos a 111 y la de heridos a más de 50. Un funcionario declaró a Reuters que muchas de las muertes habían sido causadas por la caída de árboles y el derrumbe de muros de viviendas.

Narendra N. Srivastava, un funcionario estatal, dijo que se habían desplegado equipos de emergencia en todas las zonas afectadas y que las viviendas, los cultivos y la infraestructura eléctrica sufrieron daños generalizados, especialmente en los distritos rurales.

El presidente ruso, Vladímir Putin, expresó el jueves sus condolencias por las muertes y los daños causados por la tormenta en un mensaje dirigido a la presidenta india, Droupadi Murmu, y al primer ministro Narendra Modi.

“Por favor, transmitan mis condolencias y mi apoyo a las familias y amigos de las víctimas, así como mis deseos de una pronta recuperación a todos los afectados por este desastre natural”, dijo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) también expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, así como al Gobierno y al pueblo de la India, deseando una pronta recuperación a todos los heridos.

Por su parte, Simon Wong, alto comisionado de Singapur en la India, declaró estar “conmocionado y entristecido por la noticia de la pérdida de vidas” en Uttar Pradesh.

En el distrito de Prayagraj, en el mismo estado, la gente describió el pánico mientras los fuertes vientos azotaban los barrios.

“La tormenta llegó de repente y el cielo se oscureció por completo en cuestión de minutos”, declaró Ram Kishore a Associated Press, y añadió: “Los techos de chapa salían volando y la gente corría a refugiarse en sus casas. Durante toda la noche pudimos oír cómo caían los árboles”.

En el distrito de Bhadohi, el más afectado, al menos 16 personas murieron en incidentes separados y seis resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, según informó la policía local.

Savitri Devi, residente del pueblo, contó que su familia había escapado por poco después de que los fuertes vientos dañaran su casa de adobe.

“Salimos corriendo cuando las paredes empezaron a temblar por el viento. El techo se derrumbó momentos después. Pasamos la noche en casa de un familiar”, dijo.

En Fatehpur, nueve personas murieron y 16 resultaron heridas. El magistrado adjunto del distrito, Avinash Tripathi, informó que ocho personas, entre ellas cinco mujeres, habían fallecido en el distrito de Khaga, y la novena víctima, una mujer, había muerto al derrumbarse el muro de una vivienda en el distrito de Sadar.

En Budaun, cinco personas perdieron la vida y otras cinco resultaron heridas. Entre los fallecidos se encontraban dos niñas. Mausami (10), y Rajni (9), murieron al derrumbarse el muro de barro de la choza donde se habían refugiado. Además, dos mujeres que las acompañaban en la choza resultaron gravemente heridas.

open image in gallery Archivo. Varias personas se refugian frente a una tienda de regalos tras una granizada en Amritsar, India ( AFP via Getty )

En otro incidente ocurrido en la aldea de Tark Paroli, una mujer llamada Laxmi (40), murió después de que un árbol cayera sobre una habitación con pozo donde varias personas se habían refugiado, provocando el derrumbe del techo.

Tres personas resultaron heridas, entre ellas una mujer cuyo estado se describe como crítico. Un camionero falleció cuando un eucalipto cayó sobre su vehículo cerca de Bisoli, y un joven de 22 años murió al caerle un árbol encima mientras se dirigía a entregar comida a su padre.

Asimismo, en el distrito de Sonbhadra, un hombre murió cuando un árbol le cayó encima mientras se refugiaba bajo él. En Chandauli, dos personas fallecieron en incidentes separados: el derrumbe de un muro y la caída de un árbol.

El primer ministro Adityanath ordenó a los funcionarios de distrito que llegaran a las zonas afectadas y completaran las labores de socorro en 24 horas, advirtiendo que no se toleraría la negligencia. Asimismo, ordenó indemnizaciones por las pérdidas y dispuso que los departamentos de ingresos y agricultura, junto con las compañías de seguros, evaluaran los daños e informaran al Gobierno.

Uttar Pradesh, que con 240 millones de habitantes alberga a más personas que Brasil, es particularmente vulnerable a las violentas tormentas premonzónicas. Sin embargo, las granizadas de esta intensidad son inusuales a mediados de mayo, cuando el estado suele estar sumido en el calor máximo del verano, con temperaturas que a menudo superan los 40 °C y cuando el monzón aún está a semanas de distancia.

India ha estado sufriendo una intensa ola de calor este verano. Un día a finales de abril, la nación del sur de Asia concentró las 50 ciudades más calurosas del mundo.

Traducción de Sara Pignatiello