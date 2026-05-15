Un potente terremoto de magnitud 6,7 sacudió Japón y activó alertas en cinco prefecturas

Un fuerte terremoto de magnitud 6,7 sacudió la costa de la prefectura japonesa de Miyagi, al norte de Tokio, lo que llevó al gobierno a emitir alertas de emergencia para habitantes de cinco prefecturas.

Las autoridades calificaron el sismo con una intensidad de nivel 5 en la escala japonesa, que va del 1 al 7, aunque aclararon que no existía riesgo inmediato de tsunami.

Tras el movimiento, la operadora JR East suspendió el servicio de la línea de tren bala que conecta Tokio con Shin-Aomori. Sin embargo, según informó The Japan Times, por el momento no se reportaron víctimas ni daños de consideración.

Mapa de ubicación que muestra dónde se registró el potente terremoto de magnitud 6,7 en la prefectura japonesa de Miyagi (delimitada) ( The Independent )

El terremoto ocurrió a las 20:22, hora local, y su epicentro se localizó frente a la costa de la prefectura de Miyagi.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el sismo se produjo a unos 50 kilómetros al este de la ciudad de Ofunato y actualizó su magnitud de 6,6 a 6,7.

Por su parte, la Agencia Meteorológica de Japón señaló que el movimiento tuvo una profundidad relativamente elevada, cercana a los 50 kilómetros.

En las ciudades de Tome, Osaki e Ishinomaki, dentro de la prefectura de Miyagi, el terremoto alcanzó una intensidad de nivel 5 en la escala japonesa. Además, según The Japan Times, en las prefecturas de Miyagi e Iwate también se registraron movimientos de intensidad 4.

El nuevo sismo ocurre semanas después del terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el noreste y norte de Japón el 20 de abril y que llevó a la Agencia Meteorológica japonesa a emitir alertas de tsunami para zonas de Hokkaido, Aomori e Iwate.

Aquel terremoto dejó al menos 33 heridos y provocó olas de hasta 70 centímetros que golpearon distintas comunidades costeras. En ese momento, más de 170.000 personas recibieron recomendaciones de evacuación antes de que las alertas fueran levantadas.

Tras el último temblor, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido advirtió a los viajeros en Japón sobre un “riesgo elevado” de nuevos terremotos fuertes durante la próxima semana.

Las recomendaciones oficiales británicas recuerdan que Japón se encuentra en una región de alta actividad sísmica y aconsejan a los visitantes seguir las indicaciones de hoteles, estaciones de tren y autoridades locales en caso de emergencia.

Traducción de Leticia Zampedri