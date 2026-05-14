Malasia arremete contra Noruega por revocar licencia de exportación de misiles navales

El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, condenó el jueves la decisión de Noruega de revocar la licencia de exportación de un sistema de misiles navales para la Marina malasia, y advirtió que podría mermar la confianza en los proveedores europeos de defensa.

Anwar afirmó que planteó la “enérgica objeción” de Malasia durante una llamada telefónica con el primer ministro noruego Jonas Gahr Støre luego que Oslo bloqueó la entrega del sistema Naval Strike Missile y de componentes de los lanzadores destinados al programa malasio de buques de combate litoral.

“Malasia ha cumplido todas las obligaciones de este contrato desde 2018: escrupulosamente, fielmente y sin ambigüedades”, indicó Anwar en un comunicado. “Noruega, al parecer, no se ha sentido obligada a extendernos la misma cortesía y muestra de buena fe”.

El fabricante de misiles Kongsberg Defense & Aerospace AS señaló que las decisiones sobre licencias de exportación son gestionadas por completo por las autoridades noruegas, según la agencia nacional de noticias de Malasia, Bernama.

El gobierno noruego no ha ofrecido comentarios públicos sobre la cancelación del sistema de misiles ni sobre las declaraciones de Anwar.

El ministro de Defensa de Malasia, Mohamed Khaled Nordin, dijo a medios locales que el gobierno ya había pagado casi el 95% del valor del contrato cuando Oslo bloqueó la entrega en marzo.

El sistema de misiles antibuque NSM estaba destinado a equipar la nueva clase de buques de combate litoral de Malasia como parte de sus esfuerzos de modernización.

Anwar señaló que la medida de Oslo perjudicará la capacidad operativa de Malasia y “sin duda acarreará repercusiones más amplias para el equilibrio regional”.

Puso en duda la fiabilidad de los proveedores europeos de defensa si los acuerdos firmados podían revertirse de manera unilateral.

“Los contratos firmados son instrumentos solemnes. No son confeti para esparcirse de una manera tan caprichosa”, subrayó el dirigente malasio. “Si los proveedores europeos de defensa se reservan el derecho de incumplir impunemente, su valor como socios estratégicos se va por la ventana”.

Khaled indicó que el gobierno estaba examinando ahora opciones legales y posibles reclamaciones de compensación por la entrega cancelada.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.