Tormentas de polvo y rayos causan al menos 96 muertos en el norte de India

Tormentas de polvo, lluvias intensas y rayos dañaron viviendas y otras estructuras y causaron la muerte de al menos 96 personas en el norte de India, dijeron autoridades el jueves.

Las tormentas también dejaron más de 50 heridos cuando azotaron varios distritos en Uttar Pradesh, el estado más poblado de India, el miércoles por la noche.

Funcionarios indicaron que algunos decesos fueron provocados por la caída de árboles, el derrumbe de estructuras y los rayos. La policía y equipos de emergencias utilizaron motosierras y grúas para retirar árboles caídos de carreteras y vías ferroviarias en varios distritos.

Las tormentas son habituales en el norte de India durante la temporada de calor —que va de marzo a junio— antes de la llegada de las lluvias anuales del monzón.

Narendra N. Srivastava, un funcionario administrativo, señaló que en las zonas afectadas se movilizaron equipos de emergencia y que viviendas, cultivos e infraestructura eléctrica sufrieron daños generalizados, especialmente en distritos rurales.

En el distrito de Prayagraj, residentes describieron escenas de pánico mientras potentes vientos azotaban sus vecindarios.

“La tormenta llegó de repente y el cielo se volvió completamente oscuro en cuestión de minutos", contó Ram Kishore. "Los tejados de lámina salían volando y la gente corrió a refugiarse en el interior. Podíamos oír árboles caer durante toda la noche”.

En el vecino distrito de Bhadohi, Savitri Devi relató que su familia se salvó por poco después de que los fuertes vientos dañaran su casa de barro.

“Salimos corriendo cuando las paredes empezaron a temblar por el viento. Nuestro techo se derrumbó instantes después. Pasamos la noche en casa de un familiar”, manifestó.

El ministro principal de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, ordenó a los funcionarios completar las operaciones de auxilio en un plazo de 24 horas e instruyó a las autoridades a proporcionar compensaciones y ayuda de emergencia a las familias afectadas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.