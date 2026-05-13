“Niño Godzilla”: inusual fenómeno climático podría convertir el 2027 en el año más caluroso de la historia

En el océano Pacífico se está formando un fenómeno meteorológico poco común denominado el “Niño Godzilla”. Según advierten los científicos, se estima que impulse las temperaturas globales hasta niveles récord a finales de este año y hasta 2027, lo que podría provocar fenómenos meteorológicos extremos que afecten a las personas y a la fauna silvestre.

Esta fase climática suele producirse entre dos y tres veces por década y provoca picos en las temperaturas globales, además de afectar a los patrones de precipitaciones. Asimismo, ha sido ampliamente pronosticada por científicos, entre ellos los de la Oficina Meteorológica Británica y la NASA.

Se produce debido a que las temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico central han aumentado más rápido de lo habitual en las últimas semanas y han superado los umbrales utilizados para identificar el inicio de las condiciones de el Niño.

Gabi Hegerl, profesora de ciencias del sistema climático en la Universidad de Edimburgo, declaró a The Independent: “El Niño provoca impactos generalizados en todo el mundo y, por lo general, eleva las temperaturas medias globales al exponer una mayor superficie del océano a aguas más cálidas, por lo que esperamos temperaturas medias globales récord”.

open image in gallery Un agricultor australiano observa un paisaje árido. Las condiciones provocadas por el Niño suelen provocar una disminución de las precipitaciones en Australia, lo que aumenta el riesgo de sequías e incendios forestales ( Getty )

Además, se prevé que el fenómeno se vea agravado por la aparición de otro patrón meteorológico similar: un dipolo positivo del océano Índico, que también suele provocar una estación seca más prolongada y árida en Indonesia y Australia, lo que aumenta los riesgos de incendios y sequías y da lugar a repercusiones climáticas extremas a escala mundial. En consecuencia, Indonesia fue quien lo bautizó como el “El Niño Godzilla”.

Chris Brierly, profesor de ciencias climáticas en la UCL, declaró a The Independent: “La previsión apunta sin duda a un Niño, y de los más intensos; para alguien que está sufriendo los efectos, no va a ser importante si es un Niño ‘Godzilla’”.

Los meteorólogos monitorizan las anomalías en la temperatura del océano para predecir los indicadores característicos de un Niño inminente, y las lecturas actuales sugieren que el fenómeno de 2026-2027 podría ser el más intenso de la historia moderna. Por lo general, se considera que las condiciones del Niño están en camino cuando la temperatura del agua en el océano Pacífico alcanza 0,5 °C por encima de lo normal. Los datos de la Oficina Meteorológica muestran que ya se superó tal umbral.

“La previsión de la NASA, no me parece creíble, pero en la columna que estoy observando, la NASA llega hasta los 3,5 °C”, indicó el profesor Brierly. “Sea como sea, se trata de un fenómeno que se avecina y que será intenso”.

Añadió: “En lugar de que haga frío alrededor de las islas Galápagos y calor en Indonesia, en realidad se difumina un poco y las precipitaciones, la convección y las nubes se desplazan hacia el centro del Pacífico. Obviamente, si se desplaza lo que impulsa gran parte de la circulación atmosférica en todo el mundo, si se desplaza y se debilita, va a afectar al resto del clima global”.

open image in gallery Mapa que muestra los efectos típicos de El Niño entre diciembre y febrero: Wet (húmedo), Warm (cálido), Dry (seco), Dry & Warm (seco y cálido), Wet & Warm (húmedo y cálido), Wet & Cool (húmedo y fresco) ( NOAA )

Además de las condiciones de sequía en Australia e Indonesia, en América del Norte las consecuencias podrían traducirse en un mayor riesgo de tormentas intensas a finales de año, que podrían traer consigo olas de calor inusuales para la época y lluvias torrenciales, lo que aumentaría el riesgo de inundaciones repentinas y daños causados por las tormentas.

Timothy Osborn, profesor de ciencias climáticas en la University of East Anglia, explicó a The Independent que, durante el Niño, la “enorme región de tormentas convectivas [en el Pacífico] que se forma determina los patrones meteorológicos globales”.

Asimismo, explicó que, cuando el Niño desplaza la región con mayor actividad de tormentas convectivas hacia el Pacífico central, se vuelve más lluvioso, pero provoca sequía en el Pacífico occidental (Indonesia y Filipinas) y un mayor riesgo de sequía en lugares más alejados, como la India y Australia.

“También provoca condiciones más húmedas con un mayor riesgo de inundaciones en algunas regiones, como las costas de Ecuador y Perú [así como] en partes de EE. UU. y México”, argumentó.

“Si El Niño es excepcionalmente fuerte, como predicen algunos meteorólogos, algunos de estos impactos podrían ser muy significativos y tener repercusiones en la sociedad, como un mayor riesgo de incendios forestales, un deterioro de la calidad del aire y malas cosechas en las regiones donde el Niño provoca sequías”, añadió.

La Oficina Meteorológica coincide en que los modelos de predicción apuntan a que el fenómeno de el Niño de 2026-2027 será “potencialmente comparable a algunos de los episodios más impactantes de las últimas décadas”.

En cuanto al marco temporal, los efectos de El Niño comienzan a alcanzar su punto álgido hacia finales de año y, por lo general, terminan alrededor de febrero.

“Creo que vamos a presenciar fenómenos meteorológicos que nunca antes habíamos visto en la historia moderna”, afirmó la semana pasada Jeff Berardelli, jefe de meteorología y especialista en clima de WFLA-TV, en Florida.