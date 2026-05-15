Desconfianza frena conversaciones para acabar la guerra con EEUU, dice alto diplomático iraní

El ministro de Exteriores de Irán afirmó que la falta de confianza es el mayor obstáculo en las negociaciones para poner fin a la guerra con Estados Unidos, y manifestó el viernes que Teherán estaría abierto a recibir ayuda diplomática, en particular de China, para contribuir a aliviar las tensiones.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, señaló que los mensajes contradictorios “han hecho que seamos reticentes respecto a las verdaderas intenciones de los estadounidenses”.

“Dudamos de su seriedad”, declaró a los periodistas en Nueva Delhi, y añadió que las negociaciones avanzarían si Washington estaba listo para un “acuerdo justo y equilibrado”.

A principios de esta semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desestimó la más reciente propuesta formal de Irán calificándola de “basura”. Aunque se dijo que Irán incluía algunas concesiones nucleares, Trump ha afirmado que quiere retirar del país el uranio altamente enriquecido y evitar que desarrolle armas nucleares. Irán sostiene que su programa nuclear tiene fines pacíficos.

Con el estancamiento en las conversaciones entre Irán y Estados Unidos durante el frágil alto el fuego, sigue habiendo grandes tensiones que amenazan con devolver a Oriente Medio a una guerra abierta y prolongar la crisis energética mundial desencadenada por el conflicto.

Irán aún mantiene un férreo control sobre el estrecho de Ormuz, una vía marítima vital por la que pasaba una quinta parte del petróleo mundial antes de la guerra, y Estados Unidos mantiene un bloqueo en los puertos iraníes.

Trump y el presidente chino, Xi Jinping, que concluyeron conversaciones el viernes, coincidieron en que el estrecho debe reabrirse.

China podría desempeñar un papel diplomático, dice Irán

Araghchi indicó el viernes que Irán recibiría con agrado el apoyo diplomático de otros países, especialmente de China, y mencionó el papel previo de Beijing para facilitar el restablecimiento de relaciones entre Irán y Arabia Saudí.

“Los chinos tienen buenas intenciones. Así que cualquier cosa que puedan hacer para ayudar a la diplomacia será bienvenida por la República Islámica de Irán”, afirmó.

Beijing ha mostrado poco interés público en las solicitudes de Estados Unidos para involucrarse más, aunque Trump dijo a Sean Hannity, de Fox News, que Xi había ofrecido ayudar en sus conversaciones.

Pakistán dijo el jueves que mantenía los esfuerzos diplomáticos para ayudar a aliviar las tensiones regionales en medio de contactos en curso sobre propuestas de alto el fuego relacionadas con Irán. Pero declinó revelar detalles de las conversaciones o decir si Estados Unidos había respondido formalmente.

“El reloj de la diplomacia no se ha detenido. El proceso de paz está funcionando”, declaró a los periodistas en Islamabad el portavoz del Ministerio de Exteriores, Tahir Andrabi.

Irán dice que el uranio es un punto de fricción

Trump ha exigido una importante reducción de las actividades nucleares de Irán, mientras que la República Islámica ha dicho que tiene derecho a enriquecer uranio.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que inició la guerra junto con Trump el 28 de febrero, también ha exigido que todo el uranio altamente enriquecido de Irán sea retirado del país.

El ministro de Exteriores de Irán afirmó el viernes que el tema de sus reservas de uranio enriquecido es uno de los asuntos más difíciles en las negociaciones con Estados Unidos.

Rusia ofreció anteriormente llevarse las reservas si Irán está dispuesto a entregarlas. Araghchi indicó que la propuesta de Rusia no se debate activamente en este momento, pero podría retomarse si las negociaciones avanzan.

“Cuando lleguemos a esa etapa, obviamente tendremos más consultas con Rusia y veremos si la oferta rusa puede ayudar o no. Esto no es algo (que se considere) por ahora”, expresó.

Empresa china dice que su barco fue trasladado a aguas iraníes

Una empresa china de seguridad privada dijo que perdió comunicación el jueves con un barco que operaba como plataforma de trabajo en alta mar, el mismo día en que el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) informó que un buque anclado frente a la costa de Emiratos Árabes Unidos había sido incautado.

Sinoguards indicó que “fue informada a través de canales pertinentes” de que la embarcación Hui Chuan fue trasladada a aguas iraníes para una inspección de documentación y de cumplimiento por parte de las autoridades.

En el comunicado, enviado por correo electrónico por la empresa, se señala que no había indicios de heridos en el barco y que cooperaba con la solicitud de documentación de la embarcación y de la tripulación.

La empresa de seguridad y el centro marítimo de Reino Unido no dijeron quién estaba detrás de la incautación. Esta ocurrió mientras un alto funcionario iraní reiteraba la afirmación de su país de controlar el estrecho de Ormuz y otro decía que tenía derecho a incautar petroleros vinculados a Estados Unidos.

Estados Unidos incautó embarcaciones en el golfo de Omán el mes pasado, y el viernes, el ministro de Exteriores de Pakistán dijo que había asegurado el regreso de 11 ciudadanos paquistaníes y 20 iraníes que iban a bordo de esas embarcaciones. “Todas las personas están en buen estado de salud y con buen ánimo”, afirmó el ministro de Exteriores, Ishaq Dar.

Emiratos Árabes Unidos acelera la construcción de un oleoducto

Emiratos Árabes Unidos acelera la finalización de un nuevo oleoducto que permitirá que la federación del Golfo exporte más petróleo sin hacerlo pasar por el estrecho de Ormuz.

El jeque Khaled bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi, ordenó a la empresa petrolera estatal ADNOC que acelere los trabajos del oleoducto durante una reunión del consejo ejecutivo de la capital emiratí, informó el viernes la Abu Dhabi Media Office.

La petrolera estatal ya opera un oleoducto diseñado para transportar 1,5 millones de barriles diarios desde sus yacimientos petrolíferos en el oeste del país hasta el puerto de Fujairah, en el golfo de Omán.

Se espera que el nuevo oleoducto duplique la capacidad de exportación de la empresa a través de ese puerto. Entrará en funcionamiento el próximo año, indicó la oficina de medios.

___

Schreck informó desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Los periodistas de The Associated Press Munir Ahmed en Islamabad y Mae Anderson en Nueva York contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.