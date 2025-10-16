Rehén liberado asiste al funeral de su compañero soldado en Israel

Dos rehenes liberados por Hamás se reunieron el miércoles en un cementerio de Jerusalén para un último adiós.

Rodeado por cientos de dolientes, Matan Angrest, quien regresó hace solo dos días a Israel, se paró frente a la tumba recién cavada sosteniendo a su comandante de 22 años, el capitán Daniel Peretz, y rindió sus respetos. Rezó para que más personas regresaran a casa, incluido el sargento Itay Chen, otro miembro de su unidad cuyo cuerpo aún se encuentra en Gaza.

“Es lo menos que puedo hacer por Daniel y el equipo que luchó conmigo”, dijo Angrest, de 22 años, con una voz fuerte a pesar de su palidez y evidente debilidad. “Estoy seguro de que todavía me están cuidando desde el cielo”.

Angrest, Peretz y Chen estaban sirviendo en una tripulación de tanques cuando fueron capturados durante el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023; los milicianos mataron a 1.200 personas en Israel y tomaron 251 cautivos ese día.

“Desearía que pudiera regresar. Estoy listo para ir a Gaza a traerlo de vuelta”, dijo Angrest sobre Chen.

Según los términos del alto el fuego, se supone que Hamás debe devolver todos los 28 cuerpos de los rehenes fallecidos que se encuentran en Gaza, pero solo se habían liberado diez hasta el jueves por la mañana. Se determinó que uno no era de un rehén.

Eso dejó a algunas familias en el devastador limbo que han soportado durante más de dos años, incapaces de dar a sus seres queridos el entierro adecuado que en el judaísmo es un pacto esencial con Dios, el fallecido y los sobrevivientes.

“Esta es nuestra obligación con Dios, tomamos el cuerpo y lo devolvemos a la tierra”, dijo el rabino Benny Lau, amigo de la familia Peretz. “El alma pertenece a Dios y regresa a Dios, pero el cuerpo es nuestra responsabilidad”.

La importancia espiritual del entierro y el duelo

Las tres religiones monoteístas más grandes —cristianismo, islam y judaísmo— enseñan que el alma de una persona continúa existiendo después de morir. Pero en el judaísmo y el islam, también hay enseñanzas específicas de que el cuerpo debe dejarse lo más intacto posible y enterrarse lo más rápido posible, con limpieza ritual y oraciones.

“La idea de respetar a los muertos es intrínseca al ciclo de vida judío”, explicó Sharon Laufer, quien ha sido voluntaria como parte de sociedades funerarias judías durante décadas y es soldado de reserva en una unidad especial que identifica y prepara cuerpos de soldados caídos para el entierro. “Hasta que el cuerpo no esté en la tierra, el alma no está completa, y por eso es tan importante para nosotros”.

En circunstancias normales, eso significa que los funerales se celebran en un día. En el caso de los rehenes judíos, se traduce en la lucha continua —que involucra a negociadores del gobierno y oraciones familiares— para traer de vuelta los restos de todos.

“No podemos cerrar ese capítulo de estos dos años sin devolverlos a todos”, dijo Lau.

Muchas familias se alegraron con el resto del país por el regreso de los rehenes vivos el lunes, pero se sintieron traicionadas por aquellos que dijeron que la crisis había terminado y que los omnipresentes lazos amarillos y carteles de rehenes podían ser retirados.

Itay Chen tenía 19 años cuando fue secuestrado el 7 de octubre mientras cumplía con el servicio militar obligatorio. Chen estaba de servicio porque había cambiado de fin de semana con otro soldado para poder asistir al bar mitzvá de su hermano.

Más de dos años después, su cuerpo sigue desaparecido.

“Es un sentimiento extraño donde comienzas el día anticipando recibir la peor llamada telefónica de tu vida, y luego te sientes decepcionado cuando no recibes esa llamada”, dijo su padre, Ruby Chen.

Junto a decenas de personas, Shlomit Grouda se paró en un puente en Tel Aviv para ver un convoy dirigirse al cementerio para el funeral de Guy Illouz, quien fue secuestrado en un festival de música y también fue enterrado el miércoles.

“Luché para que regresaran a casa, y aunque me alegré por los que regresaron vivos, ahora es el momento de inclinar la cabeza por aquellos que no lo hicieron”, dijo.

Una tumba con solo un casco y la agonizante espera de una familia continúa

Ela Haimi vio a su esposo, Tal Haimi, de 41 años, salir del refugio donde se estaban protegiendo con sus tres hijos para ir a defender su kibutz mientras milicianos liderados por Hamás lo asaltaban el 7 de octubre.

Más tarde ese día, llegó la llamada de que su teléfono estaba emitiendo señales en Jan Yunis, en Gaza. Ella lo tomó como una buena noticia: había sido capturado, pero aún estaba cerca de casa, explicó a los niños, mostrándoles un mapa.

Dos meses después, el Ejército israelí le dijo que creían que había sido asesinado en el ataque y su cuerpo llevado a Gaza.

Después de dos noches consecutivas en las que Tal no fue incluido entre los cuerpos devueltos esta semana, Haimi dijo que ya no le importa cuánto tiempo tome, siempre y cuando un día pueda ser enterrado en su kibutz.

“Creo que merece este honor. Salió primero, salió sabiendo que yo estaba sola con los niños entre terroristas, para protegernos. Y lo hizo”, dijo Haimi desde su hogar en Nir Yitzhak. Ella ha regresado allí solo este verano con los niños, incluido uno nacido siete meses después de que su padre fuera asesinado.

Ella celebró un funeral y pasó por el período de duelo de shivá de siete días prescrito en 2023. Pero la tumba temporal solo contiene el casco de Tal.

“Los niños saben que se fue, y no saben dónde está”, agregó.

Después del entierro, el duelo —y la sanación— pueden comenzar

Rabinos y expertos en salud mental dicen que es difícil para las familias encontrar cierre hasta que puedan enterrar a sus seres queridos.

“Necesitamos darles el tiempo y la posibilidad de pasar de la terrible incertidumbre a aprender a vivir con la realidad de que la persona ya no está”, dijo el Rabino Mijael Even David. Su sinagoga en Be’er Sheva ha celebrado funerales para víctimas del ataque en kibutzim cercanos, así como para soldados muertos en la guerra.

El judaísmo prescribe varios períodos de duelo después del entierro, desde los siete días de la shivá donde se espera que los miembros de la familia se queden en casa y se abstengan de todas las rutinas regulares hasta el aniversario de un mes y más allá.

Estos rituales traen beneficios espirituales tanto para los muertos como para los familiares vivos, y también psicológicos.

Solo cuando todos los rehenes estén de vuelta, sus familias y todo el país podrán comenzar a sanar de los síntomas observados de “duelo traumático”, explicó la doctora Einat Yehene, psicóloga de rehabilitación del Foro de Familias de Rehenes.

En el funeral de Peretz, su hermana Adina Peretz dijo que estar junto a su tumba llevaba más dolor del que pensaba posible. Pero también había algo de paz al estar más cerca de su hermano de lo que había estado en dos años.

“Finalmente, puedes descansar en Tierra Santa”, dijo.

Cerrando el servicio de tres horas donde hablaron desde la abuela de Peretz hasta el presidente de Israel, Shelley Peretz dijo que el hecho de que su hijo finalmente hubiera cruzado de regreso a Israel —en la festividad judía de Simjat Torá, la misma que el día en que fue capturado— marcó toda la diferencia.

“Ahora te tenemos en casa donde perteneces”, dijo antes de que un saludo de armas resonara en la noche.

_____

Lidman informó desde Tel Aviv; Sam Mednick desde Netanya, Israel y Moshe Edri en Jerusalén.

_____

La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

_____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.