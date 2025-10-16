La ONU insta a Pakistán y Afganistán a cesar las hostilidades para proteger a civiles

Naciones Unidas instó el jueves a Pakistán y Afganistán a poner un "fin duradero a las hostilidades" para proteger a los civiles, después de que días de enfrentamientos se cobraran decenas de vidas en ambos países y dejaran centenares de heridos.

Es la crisis más mortífera entre los vecinos desde 2021, cuando los talibanes tomaron el poder en Afganistán tras el colapso del gobierno respaldado por Occidente.

La violencia transfronteriza ha escalado desde el 10 de octubre, y los dos países afirmaron que respondían a provocaciones armadas del otro. Las dos partes acordaron un alto el fuego el miércoles.

La tregua siguió a los llamamientos de las principales potencias regionales, mientras la violencia amenazaba con desestabilizar una región donde grupos como Estado Islámico y Al Qaeda tratan de resurgir. No hubo reportes de enfrentamientos nocturnos.

La Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán dio la bienvenida al alto el fuego y dijo que aún estaba evaluando el número de víctimas. Indicó que el mayor número de víctimas se produjo el miércoles en el sur.

"La información actual indica que al menos 17 civiles murieron y 346 resultaron heridos en Spin Boldak, en el lado afgano de la frontera", dijo la misión de la ONU.

También señaló que había documentado al menos 16 víctimas civiles en varias provincias afganas durante enfrentamientos anteriores entre los dos países.

"UNAMA hace un llamado a todas las partes para que pongan fin de manera duradera a las hostilidades para proteger a los civiles y prevenir más pérdidas de vidas", agregó la misión.

Pakistán no ha proporcionado cifras de víctimas civiles sufridas en su lado de la frontera.

Ha acusado repetidamente a Afganistán de albergar milicianos, una acusación rechazada por los talibanes. Los atentados en territorio paquistaní han aumentado desde 2021.

Los dos países comparten una frontera de 2.611 kilómetros (1.622 millas) conocida como la Línea Durand, que Afganistán nunca ha reconocido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.