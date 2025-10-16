Lesoto enfrenta crisis en atención del VIH tras recortes de ayuda de EEUU

En las montañas cubiertas de nieve de Lesoto, madres que llevan a sus bebés en la espalda caminan durante horas hasta la clínica de salud más cercana, solo para descubrir que no hay pruebas de VIH disponibles. Los centros que atienden a los más vulnerables están cerrando sus puertas. Los trabajadores de salud han sido despedidos en masa. Pacientes desesperados racionan o comparten pastillas.

Este Lesoto era inimaginable hace meses, dicen residentes, trabajadores de salud y expertos. La pequeña nación sin salida al mar en el sur de África tenía durante mucho tiempo la segunda tasa más alta de infecciones por VIH en el mundo. Pero a lo largo de los años, con casi 1.000 millones de dólares en ayuda de Estados Unidos, Lesoto logró construir una red de salud lo suficientemente eficiente como para frenar la propagación de la epidemia, una de las más mortales de la historia moderna.

Luego, el 20 de enero, el presidente Donald Trump en Estados Unidos, en el primer día de su segundo mandato, firmó una orden ejecutiva congelando la ayuda extranjera. En cuestión de semanas, Trump recortó la asistencia internacional y desmanteló la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. La confusión siguió en casi todos los 130 países con programas apoyados por USAID. Nueve meses después en Lesoto, todavía hay poca claridad.

Con un solo trazo de la pluma de un presidente distante, gran parte de un sistema al que se le atribuye haber salvado cientos de miles de vidas fue desmantelado.

Es un momento de caos y soluciones temporales

Hace semanas, Estados Unidos anunció que restablecería algunas de sus iniciativas emblemáticas para combatir el VIH en todo el mundo. Los funcionarios aquí aplaudieron la medida. Pero las medidas son soluciones temporales que enfatizan que los países deben avanzar hacia la autonomía en salud pública.

El Departamento de Estado dijo a The Associated Press en un correo electrónico que sus programas puente de seis meses asegurarían la continuidad de programas de ayuda incluidos pruebas y medicación, e iniciativas que abordan la transmisión de madre a hijo, mientras los funcionarios trabajan con Lesoto en un acuerdo multianual sobre financiamiento.

Esas negociaciones probablemente tomarán meses, y aunque los programas pueden haber sido restablecidos en papel, reiniciarlos en el terreno lleva un tiempo considerable, dijeron trabajadores de salud y expertos de Lesoto a AP.

Residentes VIH positivos, familias y cuidadores dicen que el caos que reinó la mayor parte de este año ha causado un daño irreparable, y están consumidos por la preocupación y la incertidumbre sobre el futuro. La mayoría siente una profunda decepción, incluso traición, por la pérdida de fondos y apoyo.

"Todo el que es VIH positivo en Lesoto es hombre muerto", declaró Hlaoli Monyamane, un minero de 32 años que no pudo obtener un suministro suficiente de medicación para apoyarlo mientras trabajaba en la vecina Sudáfrica.

Los programas de prevención del VIH, que apuntan a la transmisión de madre a hijo, fomentan la circuncisión masculina y trabajan con grupos de alto riesgo, incluidos trabajadores sexuales y mineros, fueron cortados. Enfermeras y otros trabajadores no remunerados decidieron usar redes informales para llegar a comunidades aisladas. Los laboratorios cerraron y las clínicas públicas se vieron abrumadas. Los pacientes comenzaron a abandonar el tratamiento o a racionar pastillas.

Expertos de ONUSIDA, la agencia de la ONU encargada de combatir el virus a nivel mundial, advirtieron en julio que hasta cuatro millones de personas en todo el mundo morirían si no se restablecía el financiamiento. Y los funcionarios de salud de Lesoto dicen que los recortes llevarán a un aumento en la transmisión del VIH, más muertes y mayores costos de salud.

Calcular cuántas vidas se pierden o se ven afectadas es una tarea enorme, y aquellos responsables de rastrear y agregar datos a un sistema centralizado fueron en gran medida despedidos.

La secretaria de Salud de Lesoto, Maneo Moliehi Ntene, y el gerente del programa de VIH/SIDA, el doctor Tapiwa Tarumbiswa, declinaron repetidas solicitudes de entrevista o comentario sobre los recortes de ayuda. Pero Mokhothu Makhalanyane, presidente del comité legislativo de salud de Lesoto, indicó que el impacto es enorme, estimando que el país retrocedió al menos 15 años en su trabajo contra el VIH.

"Vamos a perder muchas vidas por esto", dijo.

Lesoto alcanzó un hito a finales del año pasado: el objetivo 95-95-95 de ONUSIDA, con el 95% de las personas que viven con VIH conscientes de su estado, el 95% de ellas en tratamiento y el 95% con una carga viral suprimida. Aun así, la nación debe cuidar a los aproximadamente 260.000 de sus 2,3 millones de residentes que son VIH positivos.

En general, Lesoto e incluso los esfuerzos globales contra el VIH representaron pequeñas partes de los enormes esfuerzos de ayuda internacional de Estados Unidos. USAID gastó decenas de miles de millones de dólares anualmente. Su desmantelamiento ha sacudido las vidas de millones de personas en naciones de ingresos bajos y medios en todo el mundo.

Para los pacientes, “este ha sido el momento más difícil”

Para muchos en este país montañoso y en otros lugares, una prueba de VIH positiva hace 20 años era similar a una sentencia de muerte. Si no se trata, la mayoría de las personas con VIH desarrollan SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En el apogeo de la epidemia en 2004, más de dos millones de personas murieron de enfermedades relacionadas con el SIDA en todo el mundo, 19.000 en Lesoto, estimó ONUSIDA.

En 2003, Estados Unidos lanzó el Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA. PEPFAR se convirtió en el mayor compromiso de cualquier nación para abordar una sola enfermedad, y su principal socio implementador fue USAID. PEPFAR se volvió tan importante y conocido en Lesoto y otros países que los profesionales de la salud y los residentes usan el término como abreviatura para referirse a cualquier ayuda contra el VIH.

Cuando se congeló la asistencia extranjera, Lesoto perdió al menos el 23% del dinero de PEPFAR, colocándolo entre los 10 principales países por la proporción de tales recortes de financiamiento, según la Fundación para la Investigación del SIDA.

Mapapali Mosoeunyane es uno de los residentes de Lesoto que atribuyen a PEPFAR haberles ayudado a salvarse. Después de enterarse de que tenía el virus en 2009, estaba segura de que morir era solo cuestión de tiempo. Los vecinos chismorreaban, la despidieron y consideró dar en adopción a sus dos hijos pequeños.

Pero alrededor de 2013, tuvo acceso a medicación antirretroviral, que suprime los niveles de VIH en la sangre, con el potencial de llevarlo a niveles indetectables. En 2016, Lesoto fue el primer país africano en "probar y tratar a todos": a todos los que dieron positivo se les recetaron ARV. Ese trabajo, dicen los funcionarios, fue posible gracias a PEPFAR.

Hoy, Mosoeunyane, de 62 años, lidera un grupo de apoyo de pares en su aldea, Ha Koloboi. Los vecinos piden consejos y confían en ella con sus libretas médicas verdes, donde registran el historial médico, la carga viral, los síntomas y los medicamentos.

Últimamente, el grupo se preocupa principalmente por el futuro, la pérdida de acceso a medicamentos, enfermarse de nuevo.

"Este ha sido el momento más difícil para mí", señaló Mosoeunyane.

Muchos en el grupo de Mosoeunyane desearían que Trump mismo pudiera escuchar sus preocupaciones. "La decisión de Trump ya se está traduciendo en la vida real", sostuvo Mateboho Talitha Fusi, amiga y vecina de Mosoeunyane.

Las preocupaciones abarcan la sociedad de Lesoto: desde lo rural hasta lo urbano, de ingresos bajos a medios, de pacientes a funcionarios. Muchos basotho, como se conoce a las personas en Lesoto, se sienten sin esperanza.

Desde que se cortó la ayuda, no han parado la confusión y los cambios

Cuando Trump disolvió USAID, los líderes de Lesoto dijeron que intentaron hablar con funcionarios estadounidenses, incluso a través de sus vecinos sudafricanos después de no poder conectarse directamente. Pero, dijeron, obtuvieron más información de las noticias.

Para Lisebo Lechela, una trabajadora sexual convertida en activista del VIH y trabajadora de salud de 53 años, la noticia fue rápida y contundente. Días después de la orden de Trump, estaba a punto de distribuir medicamentos, pero una llamada de su jefe la interrumpió.

"Deja de trabajar inmediatamente", le dijeron.

La organización de Lechela, la red Phelisanang Bophelong VIH/SIDA financiada por USAID, tenía centros de atención en estaciones de servicio donde los trabajadores sexuales podían buscar servicios. Los trabajadores montaban tiendas fuera de bares con condones y el medicamento de prevención conocido como PrEP. Los equipos entregaban medicamentos directamente a los pacientes que no pisarían clínicas de salud pública, por temor a la discriminación.

El grupo de Lechela ganó la confianza de los escépticos y los tercos. Todo ese trabajo se ha ido, teme. Todavía recibe llamadas de personas desesperadas por servicios y recargas. Hace lo que puede, y sus historias la persiguen.

Entre ellas está una trabajadora de una fábrica textil que recurrió al trabajo sexual por la noche para mantener a sus tres hijos. Solía tomar PrEP y no está segura de cómo se protegerá. La mayoría de los clientes no usan condones, dijo, algunos se vuelven violentos si las trabajadoras sexuales insisten.

"Tengo que poner pan en la mesa", aseguró la mujer, hablando bajo condición de anonimato porque su esposo, que trabaja en Sudáfrica, no aprobaría su trabajo sexual. No puede perder un día de trabajo en la fábrica para esperar en la fila de una clínica.

Al visitar a la mujer en su casa, todo lo que Lechela pudo hacer fue demostrar cómo usar un condón femenino y esperar que sus clientes no lo notaran o protestaran.

Con casi todos los grupos comunitarios y organizaciones locales como la de Lechela cerrados y 1.500 trabajadores de salud despedidos, algunos funcionarios de Lesoto ven señales de que su nación y otras deben dejar de depender de la ayuda internacional.

"Este es un llamado de atención serio", aseveró Makhalanyane, el presidente del comité de salud. "Nunca deberíamos poner las vidas de las personas en manos de personas que no fueron elegidas para hacer eso".

Rachel Bonnifield, directora del programa de políticas de salud global en el Centro para el Desarrollo Global, calificó la nueva visión de la administración Trump para PEPFAR, con fondos enviados directamente a los gobiernos en lugar de a través de organizaciones de desarrollo, como ambiciosa pero de alto riesgo.

"Está interrumpiendo algo que actualmente funciona y funciona bien, aunque con algunos problemas estructurales, a favor de algo con altos beneficios potenciales... pero que no está probado y no existe actualmente", dijo, señalando que los republicanos de la Cámara de Representantes dijeron recientemente que les gustaría ver el financiamiento de PEPFAR reducido a la mitad para 2028.

Lesoto había logrado avances recientes

El objetivo principal de ONUSIDA es poner fin a la epidemia de SIDA como una amenaza para la salud pública para 2030. Lesoto había logrado suficiente progreso en la reducción de nuevas infecciones y muertes para estar en camino, según Pepukai Chikukwa, director de país de ONUSIDA en Lesoto.

Pero después de los recortes de ayuda, las cosas estaban "simplemente desmoronándose", afirmó, aunque elogió los esfuerzos de Lesoto para mitigar el impacto.

"Lesoto ha hecho progresos que no se deben pasar por alto; al mismo tiempo, sigue siendo un país muy cargado con VIH".

Chikukwa se mostró optimista sobre el anuncio de septiembre del Departamento de Estado, que asumió la implementación de programas de ayuda extranjera, de que restablecería temporalmente algunos programas de ayuda, incluido uno para prevenir la transmisión del VIH de madre a hijo. También aplaudió los esfuerzos de Estados Unidos para comprar dosis de una inyección de prevención del VIH dos veces al año y priorizarlas para mujeres embarazadas y lactantes en países de ingresos bajos a medios, incluido Lesoto, a través de PEPFAR.

"Perdimos algo de terreno", expresó. "La incertidumbre era muy alta; ahora hay algo de esperanza".

Pero no está claro cuánto cerrarán la brecha los programas puente de Estados Unidos, agregó Chikukwa, incluso mientras deja Lesoto. Su papel fue eliminado debido a los recortes de ayuda. La oficina de ONUSIDA en Sudáfrica supervisará Lesoto, dijo, pero no estaba segura de dónde sería reasignada.

En su correo electrónico a AP, el Departamento de Estado apuntó que el secretario Marco Rubio había aprobado programas de PEPFAR e instó a los implementadores a reanudar su trabajo. El correo electrónico enfatizó que los funcionarios trabajarán con Lesoto para continuar proporcionando asistencia extranjera en salud, pero no dio detalles sobre la cantidad de financiamiento.

Lesoto financiaba solo el 12% de su propio presupuesto de salud. Estados Unidos y otros donantes extranjeros proporcionaron el resto. Solo USAID representó el 34% del presupuesto; los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el 26%, según una presentación de mayo a los legisladores.

El presidente del comité de salud, Makhalanyane, manifestó este mes que sigue sin estar claro cuánto de la ayuda de Estados Unidos se está restableciendo, incluso si es temporalmente. Solo ha habido promesas verbales, nada por escrito, señaló, y cientos de trabajadores de salud a quienes se les prometió que serían absorbidos por el sistema de salud nacional siguen desempleados.

A diferencia de otros países apoyados por PEPFAR, Lesoto financió la medicación para el 80% de sus pacientes con VIH, una cifra que los funcionarios destacan mientras intentan avanzar hacia un sistema autosuficiente. Aun así, los recortes de ayuda provocaron pánico sobre el suministro y la distribución.

Lesoto regularmente daba a los pacientes un suministro de seis a 12 meses para ayudar a su población móvil, incluidos muchos que trabajan en Sudáfrica, a seguir con el tratamiento. Pero cuando se anunciaron los recortes, algunas enfermeras entregaron incluso más medicamentos de lo habitual.

Se les dijo a las enfermeras que redujeran. Los pacientes se alarmaron.

El minero Monyamane destacó que recibió un suministro de tres meses, no sus habituales 12. Así que en lugar de seguir trabajando en Sudáfrica, decidió quedarse en su pequeña aldea de Thaba-Tsoeu Ha Mafa. Como muchos mineros, eligió su salud sobre un trabajo y un sueldo estable. Teme que enfermedades como la tuberculosis, una de las principales causas de muerte en Lesoto, atribuida a sistemas inmunológicos debilitados, puedan aparecer si interrumpe el tratamiento.

"No puedes simplemente colgar un cartel"

El sistema sostenido por la ayuda extranjera siempre estuvo destinado a ser temporal. Pero los expertos en salud pública dicen que el cambio hacia que Lesoto y otros países se vuelvan autosuficientes debería haber sido gradual.

En la Asamblea General de las Naciones Unidas el mes pasado, el primer ministro de Lesoto, Samuel Matekane, reconoció la amenaza que representa la disminución de la ayuda extranjera, pero no acusó a nadie. Declaró que Lesoto está movilizando recursos domésticos para abordar las brechas.

Pero Catherine Connor, de la Fundación Elizabeth Glaser Pediatric AIDS, enfatizó que "cualquier paso atrás crea un riesgo de resurgimiento".

En los 16 años que su organización ha trabajado en Lesoto, la transmisión del VIH de madre a hijo se redujo a aproximadamente el 6% desde casi el 18%. El gobierno de Lesoto debería recibir crédito, indicó Connor, pero su grupo y otros fueron clave en el tratamiento y prevención dirigidos a los niños.

Desde 2008, el grupo de Connor recibió más de 227 millones de dólares de Estados Unidos para la programación en Lesoto, según datos de USASpending.gov. Este año fiscal, aproximadamente la mitad del trabajo que planeaba ha sido terminado.

"No puedes simplemente colgar un cartel que diga: 'Obtén tus ARV aquí', y la gente hace fila", señaló Connor.

Los más en riesgo, ella y otros enfatizaron, son los niños. A finales de agosto, la mitad del financiamiento de PEPFAR dirigido a niños en Lesoto fue terminado, y el 54% de los bebés evaluados para VIH antes de su primer cumpleaños en el año fiscal 2024 fueron evaluados por programas que habían sido cortados, según datos de la Fundación para la Investigación del SIDA.

"Cuando un niño nunca es diagnosticado, se siente como una oportunidad perdida", sostuvo Connor. "Cuando un niño que estaba recibiendo tratamiento deja de recibir tratamiento, se siente como un crimen contra la humanidad".

Una falta de confianza en lo que queda del sistema

Rethabile Motsamai, una psicóloga de 37 años y madre de dos hijos, ha trabajado desde 2016 para organizaciones financiadas por ayuda. Pero hace meses, su papel como consejera de VIH fue eliminado.

Ella se preocupa por las poblaciones a las que servía su trabajo.

"Tienen que viajar por sí mismos a las instalaciones, algunas están muy lejos", aseguró, agregando que sabe que algunos pacientes simplemente no lo intentarán. "Simplemente dejarán de tomar su medicación".

Aquellos que hacen el viaje pueden encontrarse con un callejón sin salida. Las clínicas han seguido cerrando.

Para Lechela, la activista de larga data, la agitación y la pérdida de su trabajo significan que una vez más depende únicamente del trabajo sexual. Mientras caminaba por las puertas cerradas de su antigua clínica, los transeúntes se detenían y le rogaban que reabriera.

"No confío en nadie más", gritó una joven. "¡Por favor! ¡Por favor!"

Lechela sonrió pero no pudo responder. Como muchos aquí, simplemente no tiene respuestas.

