Exguardia de seguridad de la embajada de EEUU en Noruega es condenado por espiar para Rusia e Irán

Un ex guardia de seguridad en la embajada de Estados Unidos en Noruega fue condenado por espionaje el miércoles después de que un tribunal en Oslo determinara que espió para Rusia e Irán.

El hombre noruego de 28 años, cuyo nombre no ha sido divulgado, fue sentenciado a tres años y siete meses de prisión. Había reconocido los hechos de la acusación, pero negó cualquier culpabilidad criminal.

Los fiscales dijeron que entregó detalles sobre los diplomáticos de la embajada, sus planos y rutinas de seguridad, entre otras cosas, según la emisora estatal noruega NRK. La emisora informó que los vínculos estadounidenses con Israel y la guerra en Gaza llevaron al hombre a contactar a Rusia e Irán.

Los abogados defensores del hombre, en un comunicado el jueves, dijeron que el veredicto plantea preguntas sobre lo que se considera espionaje bajo la ley noruega.

“Mintió sobre tener acreditación de seguridad a agentes de otros países y exageró su propio papel. Tenía aproximadamente el mismo nivel de acceso que un conserje en la embajada”, afirmó en el comunicado la abogada Inger Zadig de Elden Law Firm. "La información que compartió era inútil y ni por separado ni colectivamente capaz de dañar a individuos o los intereses de seguridad de ningún estado".

El acusado fue declarado culpable de cinco cargos relacionados con espionaje y absuelto de corrupción grave. Sus abogados defensores están considerando si apelar el veredicto, mientras que el fiscal Carl Fredrik Fari dijo que su equipo está considerando apelar la sentencia porque el estado había solicitado más de seis años de prisión.

En el momento de su arresto en noviembre pasado, el hombre estaba estudiando para obtener un título de licenciatura en seguridad y preparación en la Universidad Ártica de Noruega, UiT.

Según NRK, es el segundo caso de este tipo en UiT en los últimos años.

Una de las personas que Occidente intercambió con Rusia en un importante canje de prisioneros el año pasado fue un investigador invitado de UiT que afirmaba ser un brasileño llamado José Assis Giammaria, arrestado por acusaciones de espionaje en 2022. La policía reveló que era un ciudadano ruso llamado Mikhail Valeryevich Mikushin.

Noruega tiene una frontera de 198 kilómetros (123 millas) de largo con Rusia en el Ártico. Desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, Noruega ha restringido fuertemente la entrada de ciudadanos rusos.

El año pasado, el gobierno noruego dijo que estaba considerando un plan para construir una cerca a lo largo de toda o parte de su frontera con Rusia.

