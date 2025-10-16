India busca importar más petróleo y gas de EEUU ante presión de Trump para frenar compras a Rusia

India señaló que quiere aumentar las compras de petróleo crudo y gas natural de Estados Unidos mientras diversifica sus suministros de energía y enfrenta críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, por sus importaciones de petróleo ruso con descuento.

Trump dijo que el primer ministro indio, Narendra Modi, le aseguró personalmente que su país dejaría de comprar petróleo ruso, en un movimiento que podría aumentar la presión sobre Moscú para negociar el fin de la guerra en Ucrania.

“No habrá petróleo. No comprará petróleo”, dijo Trump. El cambio no será inmediato, dijo, pero sí “en un corto período de tiempo”.

India es el segundo mayor comprador de petróleo ruso después de China. Trump citó sus compras a Moscú cuando anunció aranceles del 50% sobre las importaciones de India en agosto.

Un comunicado el jueves del Ministerio indio de Exteriores no abordó directamente los comentarios de Trump. Dijo que la prioridad constante del gobierno era salvaguardar los intereses de los consumidores indios en un entorno energético volátil.

“Asegurar precios de energía estables y suministros seguros han sido los dos objetivos de nuestra política energética. Esto incluye ampliar nuestra base de abastecimiento de energía y diversificar según sea apropiado para satisfacer las condiciones del mercado”, dijo Randhir Jaiswal, portavoz del ministerio.

Dijo que el gobierno de Trump había mostrado interés en profundizar la cooperación energética y que había conversaciones al respecto en marcha.

Ampliar los acuerdos energéticos de India con Estados Unidos podría ayudar a India a mitigar las interrupciones en el suministro y alinearse con los esfuerzos de Washington para reducir la dependencia global del petróleo ruso.

El secretario de Comercio de India, Rajesh Agarwal, dijo el miércoles que India estaba dispuesta a aumentar sus compras de petróleo y gas natural estadounidenses si los precios eran competitivos.

Agarwal dijo a los periodistas que India ha estado comprando crudo y gas de Estados Unidos por valor de entre 12.000 y 13.000 millones de dólares al año, y que había margen para casi duplicar la cifra sin causar interrupciones para las refinerías indias.

Un equipo de funcionarios del gobierno indio visitaba Estados Unidos para comentar un acuerdo comercial bilateral que incluye cooperación energética, dijo.

“En las discusiones en las que estamos, hemos indicado muy positivamente que India como país quisiera diversificar su cartera en lo que respecta a las importaciones de energía. Esa es la mejor estrategia para un gran comprador como India”, dijo Agarwal.

En febrero, Modi y Trump establecieron un objetivo de finalizar el primer tramo de un acuerdo comercial para el otoño. Las conversaciones se suspendieron después de cinco rondas formales de negociaciones después de que Trump expresara su descontento por las continuas compras de petróleo ruso por parte de India. Dijo que eso estaba ayudando a alimentar la guerra de Moscú contra Ucrania.

Trump se ha visto frustrado por su incapacidad para forzar el fin de la guerra en Ucrania, que comenzó con la invasión de Rusia hace casi cuatro años. Ha expresado su insatisfacción con el presidente ruso, Vladímir Putin, a quien describe cada vez más como el principal obstáculo para una resolución, y tiene previsto reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy el viernes.

En las últimas semanas, Modi ha interactuado positivamente en las publicaciones de Trump en redes sociales, incluida una sobre la primera etapa de un acuerdo de paz entre Israel y Hamás, lo que sugiere que Nueva Delhi está interesada en expandir la cooperación con Estados Unidos. A su vez, Trump llamó a Modi su “amigo” y le deseó lo mejor en su cumpleaños el mes pasado.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.