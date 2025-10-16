León insta a líderes mundiales a "no mirar hacia otro lado" en la lucha contra el hambre global

León XIV pidió el jueves a los líderes mundiales que muestren responsabilidad e instó a la comunidad internacional a centrarse en las multitudes que padecen hambre, guerras y miseria en todo el mundo.

En su discurso en el acto global por el Día Mundial de la Alimentación, que conmemoró también el 80 aniversario de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en su sede en Roma, el pontífice estadounidense instó a la comunidad internacional a no mirar hacia otro lado ante las emergencias alimentarias mundiales.

El papa mencionó directamente los conflictos en Ucrania y Gaza, además de Haití, Afganistán, Mali, República Centroafricana, Yemen y Sudán del Sur.

Además, citó datos de la ONU que muestran que alrededor de 673 millones de personas no comen lo suficiente cada día.

“No podemos seguir engañándonos pensando que las consecuencias de nuestros fracasos afectan solo a aquellos que están ocultos a nuestra vista”, afirmó. “Los rostros hambrientos de tantos que aún sufren nos desafían y nos invitan a reexaminar nuestros estilos de vida, nuestras prioridades y nuestra forma de vivir en el mundo actual”.

“Debemos hacer nuestro su sufrimiento”, concluyó en inglés, después de pronunciar la mayor parte de su discurso en español.

León condenó también el uso del hambre como arma de guerra, pero no hizo ninguna mención específica al respecto.

“En un tiempo en el que la ciencia ha alargado la esperanza de vida (...) permitir que millones de seres humanos vivan —y mueran— golpeados por el hambre es un fracaso colectivo, un extravío ético, una culpa histórica", manifestó el papa.

La advertencia del pontífice llega en un momento en que las agencias de ayuda alimentaria de la ONU enfrentan importantes recortes de financiación por parte de sus principales donantes, lo que pone en peligro sus operaciones en países clave y empuja a millones de personas a niveles de hambre alarmantes.

El Programa Mundial de Alimentos, que tradicionalmente era la agencia de Naciones Unidas que más fondos recibía, advirtió en un reporte el miércoles que su financiación “nunca ha estado en tanto peligro”, como este año, en gran parte por los recortes de gasto del nuevo gobierno de Estados Unidos y de otros donantes occidentales destacados.

Advirtió que 13,7 millones de sus beneficiarios de ayuda alimentaria podrían verse abocados a niveles de hambruna extremos a medida que se recortan los fondos. Los países que enfrentan las situaciones más complicadas son Afganistán, Congo, Haití, Somalia, Sudán del Sur y Sudán.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.