Tailandia promete controles de armas más estrictos tras 2 tiroteos mortales cerca de Bangkok

El gobierno tailandés se comprometió el miércoles a endurecer los controles de armas y a tomar medidas enérgicas contra las armas de fuego ilegales, después de que dos tiroteos mortales cerca de Bangkok en menos de una semana renovaran la presión sobre las autoridades para frenar la violencia armada.

El país tiene una de las tasas más altas de posesión de armas en Asia, pese a contar con leyes de armas relativamente restrictivas. Los dos tiroteos recientes, ambos en la provincia de Nonthaburi, al noroeste de la capital, Bangkok, han intensificado los llamados a una aplicación más estricta y a controles más severos sobre las armas de fuego.

Un estudiante abrió fuego en su escuela secundaria y en la casa de su familia el viernes, mató al menos a ocho personas e hirió a más de 20 antes de que, al parecer, se quitara la vida, según la policía. Tres días después, un exlegislador fue detenido tras un tiroteo en una oficina gubernamental que dejó un muerto y un herido.

La portavoz del gobierno, Lalida Persvivatana, dijo el miércoles que el gobierno trabaja para reforzar las regulaciones sobre armas y combatir las armas de fuego ilegales, además de concienciar sobre las responsabilidades y los límites de la posesión de armas.

El objetivo final es “encontrar maneras de sacar las armas de la vida cotidiana de las personas tanto como sea posible y hacer que la sociedad tailandesa sea más segura”, señaló en un comunicado.

El primer ministro, Anutin Charnvirakul, ordenó una revisión urgente de las regulaciones sobre armas el martes, incluida la suspensión de nuevos permisos para comprar armas de fuego y una revisión de los permisos existentes, según un comunicado de la Casa de Gobierno.

También dio órdenes al Ministerio del Interior de que proponga enmiendas a las leyes de control de armas de Tailandia en un plazo de 60 días. Se espera que los cambios refuercen la recopilación de datos sobre armas de fuego, endurezcan los controles sobre el comercio de armas e incrementen las sanciones para los infractores.

Las sanciones por posesión ilegal de armas de fuego en Tailandia incluyen penas de prisión de 1 a 10 años y multas de hasta 20.000 baht (600 dólares). Aunque las leyes de licencias son estrictas, los críticos sostienen que no se aplican de forma exhaustiva.

Tailandia tiene una de las tasas más altas de posesión de armas en Asia, solo por detrás de Pakistán y muy por encima de sus vecinos del Sudeste Asiático.

Datos recopilados en 2017 por los grupos Small Arms Survey y GunPolicy.org hallaron que los civiles tailandeses poseían unas 15 armas por cada 100 personas, en comparación con menos de una por cada 100 personas en la vecina Malasia.

Tailandia registró 3,49 muertes por armas de fuego por cada 100.000 personas, según estadísticas de 2023 publicadas por World Population Review. Eso la sitúa muy por detrás de partes de América Latina y el Caribe, pero relativamente alta en Asia. Sólo Filipinas presenta una cifra mayor en el Sudeste Asiático.

Aunque los tiroteos masivos siguen siendo poco frecuentes en Tailandia, el país ha visto un aumento de ataques de alto perfil en los últimos años.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.