Toyota retira 655.000 Camrys por error en pantalla que puede desactivar indicadores

Toyota está retirando del mercado unos 655.000 vehículos Camry en todo el mundo, confirmó el fabricante de automóviles el martes, debido a un error en la pantalla que puede desactivar indicadores de seguridad como las direccionales y las luces intermitentes de emergencia durante el arranque.

La mayoría de los autos ahora retirados se vendieron en Estados Unidos, donde están afectados más de 508.000 Camry Hybrid de los años modelo 2025-2026.

Según documentos publicados por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés), estos vehículos están equipados con un panel de instrumentos de 17,8 centímetros (7 pulgadas) que puede quedar en blanco al arrancar. Y, además de las direccionales y las luces intermitentes de emergencia, ciertas alertas como los recordatorios del cinturón de seguridad y los avisadores de “llave dejada en el encendido” también podrían no funcionar.

Estas fallas aumentan los riesgos de choque, tanto para los conductores que quizá no puedan ver los indicadores de advertencia como para “la capacidad de otros usuarios de la vía de reconocer la intención del conductor de cambiar de dirección o señalar un peligro del vehículo”, advirtió la NHTSA.

Toyota Motor North America, con sede en Texas —una filial del fabricante japonés de mayor tamaño—, indicó que notificará a todos los propietarios conocidos de los Camry afectados para que lleven sus vehículos a un concesionario certificado. Para solucionar el problema, esos concesionarios proporcionarán posteriormente una actualización de software sin costo.

Las cartas a los propietarios serán enviadas por correo a partir del 21 de septiembre en Estados Unidos, y Toyota espera completar esas notificaciones a inicios de octubre. Mientras tanto, los clientes pueden consultar las herramientas de búsqueda de retiros en línea de la NHTSA y de Toyota para ver si su auto está afectado.

Toyota confirmó a The Associated Press por correo electrónico el martes que su retiro del mercado afecta a mercados de Norteamérica, Oriente Medio, Asia y algunos países de otras regiones. La empresa señaló que los 655.000 vehículos impactados a nivel mundial se produjeron entre diciembre de 2023 y julio de 2026, en tres plantas ubicadas en Estados Unidos, Japón y Tailandia.

Para más información, los clientes pueden visitar el sitio web de Toyota o comunicarse con atención al cliente al 1-800-331-4331.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.