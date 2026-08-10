El representante de Taiwán en Japón boicotea ceremonia en Nagasaki por disputa sobre asientos

El principal representante económico de Taiwán en Japón dijo que boicoteó el acto conmemorativo de este año por el 81º aniversario del bombardeo atómico de Nagasaki por parte de Estados Unidos sobre la ciudad japonesa, y acusó a las autoridades de Nagasaki de ser prochinas e insultar a Taipéi.

Lee Yi-yang, jefe de la Oficina de Representación Económica y Cultural de Taipéi en Tokio, señaló en una publicación en redes sociales que la asignación de asientos mostró que Nagasaki “negó deliberadamente el estatus de Taiwán como nación, ignorando por completo la soberanía y la dignidad de Taiwán”.

Lee explicó que él y dos de sus adjuntos boicotearon la ceremonia porque sus asientos designados como representantes de Taiwán no estaban entre los reservados para misiones diplomáticas. En su lugar, Lee envió a un funcionario de menor rango desde Fukuoka.

Nagasaki actuó como “un peón de la insistencia de China en que Taiwán no es un Estado y no tiene soberanía”, indicó la oficina de Lee en un comunicado.

Funcionarios de Nagasaki afirmaron que los asientos para los funcionarios taiwaneses estaban ubicados cerca de otros enviados y no estaban claramente diferenciados como invitados no diplomáticos.

Se esperaba que el alcalde de Nagasaki, Shiro Suzuki, hablara con periodistas más tarde el lunes.

Japón y China normalizaron sus relaciones diplomáticas en 1972, poniendo fin a las animosidades de guerra. El comunicado conjunto reconoció oficialmente los vínculos diplomáticos de Tokio con Beijing y puso fin a los que mantenía con Taipéi, aunque Japón y Taiwán aún tienen estrechos lazos económicos y comerciales a través de canales no gubernamentales entre ambas partes.

En el acto conmemorativo del domingo en el Parque de la Paz de la ciudad suroccidental contó con representantes de 98 países y tres organizaciones internacionales: Naciones Unidas, la Unión Europea y el Comité Internacional de la Cruz Roja, informaron las autoridades de Nagasaki.

Estados Unidos lanzó el ataque sobre Nagasaki el 9 de agosto de 1945, causando 70.000 muertes para finales de ese año, tres días después del bombardeo de Hiroshima que mató a 140.000. Japón se rindió el 15 de agosto de 1945, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial y a casi medio siglo de agresión en Asia.

Nagasaki también fue boicoteada en el aniversario de 2024 por el entonces embajador de Estados Unidos, Rahm Emanuel, y sus homólogos de otros cinco países del Grupo de los Siete, porque no se había invitado a Israel en medio de la escalada del conflicto en Oriente Medio y por la preocupación ante posibles riesgos, como protestas y otros problemas de seguridad durante la ceremonia.

Eso llevó a Nagasaki a establecer una política de invitar a países, regiones y organizaciones que tengan misiones diplomáticas en Japón o ante Naciones Unidas, como Corea del Norte y países en conflicto.

Taiwán no encaja en ninguna de esas categorías como invitado, pero Nagasaki dio cabida a sus representantes a petición de estos el año pasado, señalaron funcionarios.

Lee también asistió al acto conmemorativo del bombardeo atómico del 6 de agosto en Hiroshima, donde, según indicó en un comunicado, fue tratado en igualdad de condiciones con otros enviados extranjeros.

Lee también subrayó que Taiwán ha demostrado ser una nación amante de la paz, mientras que China ha planteado cada vez más amenazas para la región con su rápido crecimiento militar y sus armas nucleares.

Lee asumió su cargo en Japón en septiembre de 2024 y el año pasado se convirtió en el primer representante taiwanés de la oficina de enlace en asistir a las ceremonias de Hiroshima y Nagasaki. El año pasado se le asignó un asiento similar en Nagasaki, pero afirmó que no planteó el asunto de la “indignidad” para priorizar la amistad entre los dos países.

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La periodista de video de The Associated Press Mayuko Ono contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.