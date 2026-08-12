Piloto de Air India da positivo por cannabis tras caída en picado de 90 m que dejó 24 pasajeros heridos

Según se ha informado, el capitán de un vuelo de Air India que sufrió una pérdida repentina de altitud a principios de este mes ha dado positivo por consumo de cannabis.

Al menos 24 personas resultaron heridas cuando el vuelo de Phuket a Nueva Delhi, India, se precipitó unos 90 m desde su altitud de crucero el 4 de agosto, aunque posteriormente aterrizó sin problemas.

Tras el incidente, los pilotos tuvieron que someterse a pruebas de detección de drogas, y el primer resultado de la prueba del capitán requirió una prueba de confirmación, según confirmó el Ministerio de Aviación Civil de la India.

El resultado de un segundo análisis ha confirmado el consumo de cannabis, según informó a Reuters una fuente cercana a la investigación.

Según se informa, los investigadores están examinando el comportamiento del capitán durante el vuelo después de que la tripulación de cabina presentara una queja ante Air India alegando que el piloto no tenía el control total de sí mismo.

El capitán tiene la autoridad final y la responsabilidad legal sobre un vuelo.

Según un informe interno de seguridad de vuelo de Air India al que tuvo acceso el noticiero NDTV, el capitán no estaba sentado en su asiento, sino de pie detrás del copiloto, discutiendo el sistema de aire acondicionado de la aeronave, cuando sonó una alarma. El piloto automático se desconectó y la nariz del avión se elevó.

El copiloto, que estaba dirigiendo la aeronave en ese momento, respondió a la advertencia de pérdida de sustentación inclinando el morro hacia abajo.

La maniobra provocó una fuerte aceleración negativa, lo que hizo que el avión se precipitara y que los objetos sueltos, así como el capitán y el copiloto, flotaran hacia arriba.

El capitán describió cómo observaba los objetos y a su copiloto volar en la cabina mientras él mismo ascendía flotando. Regresó a su asiento en diagonal, activando la señal del cinturón de seguridad al hacerlo.

Tras abrocharse el cinturón, dijo: “Tengo los controles” y tomó el mando mientras la aeronave aún descendía. Para estabilizarla, el capitán aceleró al máximo para frenar la pérdida de velocidad y altitud. Pero para entonces, el avión ya había caído casi 90 m.

Air India se ha visto afectada por una serie de investigaciones relacionadas con la seguridad desde un accidente ocurrido en la ciudad india de Ahmedabad, en el que murieron 260 personas ( Reuters )

Los investigadores también estaban examinando pruebas que apuntaban a problemas potencialmente importantes en los sistemas de la aeronave.

Los registros de ingeniería mostraron que la aeronave registraba indicaciones de baja presión en sus sistemas hidráulicos.

Los sistemas hidráulicos utilizan fluido a presión para accionar los controles de vuelo, el tren de aterrizaje, los frenos y otros componentes mecánicos pesados de un avión a reacción.

La aeronave también registró la desconexión del piloto automático y una indicación de fallo del elevador, lo que sugiere que los controles de vuelo o cabeceo estaban comprometidos. Estos controles permiten al piloto elevar o bajar el morro del avión, lo que, a su vez, determina si asciende, desciende o vuela nivelado.

Air India declaró en un comunicado inicial que el vuelo “[había experimentado] un breve episodio de turbulencias durante el trayecto de crucero, lo que [había provocado] un cambio momentáneo de altitud”.

The Independent se puso en contacto con la aerolínea para obtener comentarios, pero no recibió respuesta inmediata.

El Ministerio de Aviación Civil declaró que la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos del país estaba “actualmente dedicada a la recopilación, preservación y examen sistemáticos de todas las pruebas técnicas, operativas, médicas y de factores humanos pertinentes”.

“Esto incluye el examen de la aeronave y sus sistemas, los datos de vuelo registrados, los registros operativos y de mantenimiento pertinentes, la información médica y las entrevistas con las personas afectadas. Todas las pruebas materiales se examinarán en su totalidad antes de llegar a cualquier conclusión”, se añadió en el comunicado del ministerio.

Este incidente supone un nuevo revés para Air India, que se enfrenta a una serie de investigaciones relacionadas con la seguridad. La aerolínea privada ha estado bajo una presión creciente desde que uno de sus Boeing 787 Dreamliner se estrellara en 2025, causando la muerte de 260 personas, lo que desencadenó una investigación sobre múltiples fallos y aumentó el escrutinio sobre todo el sector de la aviación de la India.

Traducción de Sara Pignatiello