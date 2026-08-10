Mapa: algunas zonas de España y Francia podrían alcanzarse los 43 °C con la llegada de otra ola de calor

Europa se prepara para otra ola de calor abrasadora que azotará el continente, aumentando una vez más la amenaza de incendios forestales devastadores.

España podría registrar temperaturas de hasta 43 °C a finales de esta semana, en la que será la quinta ola de calor de Europa en un verano que ha batido marcas, en el que varios países han sufrido un número récord de incendios debido a la persistente sequía y al calor extremo.

Francia e Italia también experimentarán temperaturas abrasadoras, antes de que la ola de calor se desplace hacia el este, a Europa Central y Oriental, con temperaturas que rondarán los 40 °C en Hungría, Serbia y Rumanía.

Según un estudio de Bloomberg que abarca España, Francia, el Reino Unido, los Países Bajos y Suiza, el calor extremo ha provocado 25.000 muertes este año. Durante el mismo periodo, los incendios forestales han arrasado más de 550.000 hectáreas en todo el continente.

open image in gallery Europa Occidental registrará el jueves temperaturas abrasadoras que alcanzarán los 43 °C ( Ventusky.com )

Europa occidental está atravesando el verano más caluroso de su historia, con una temperatura media récord de 21,62 °C en 24 horas registrada en junio y julio de este año, según un informe publicado el lunes por el Programa Copérnico, el servicio de monitoreo de cambio climático de la Unión Europea (mejor conocido como Copernicus).

Esto supone 2,79 °C por encima de la temperatura media durante el período comprendido entre 1991 y 2020, pulverizando el récord de calor anterior establecido en 2022.

Según la agencia meteorológica española Aemet, los principales destinos turísticos de España, como Córdoba (43 °C), Sevilla (40 °C), Granada (39 °C) y Madrid (39 °C), registrarán temperaturas en torno a los 40 °C, mientras que en otras zonas turísticas como Barcelona, Málaga y Alicante se prevén temperaturas de alrededor de 35 °C.

Aemet ha emitido alertas amarillas y ámbar para diversas zonas del país durante los próximos tres días.

open image in gallery España registrará temperaturas abrasadoras, sobre todo el jueves ( Ventusky.com )

Francia registrará temperaturas de entre 35 y 39 °C, según Meteo-France, incluyendo París (35 °C), Toulouse (36 °C) y Burdeos (39 °C), ciudad que el mes pasado sufrió un gran incendio forestal que obligó a 200.000 personas a abandonar sus hogares.

Meteo-France ha emitido una alerta naranja por ola de calor para gran parte del sureste del país, mientras que el resto del país, a excepción del norte, se encuentra bajo una alerta amarilla.

Asimismo, el jueves pasado, las 27 ciudades italianas monitoreadas por el sistema nacional de vigilancia del calor del Ministerio de Salud fueron puestas en alerta roja. En los próximos tres días, Roma (38 °C), Milán (37 °C), Florencia (37 °C) y algunas zonas del centro de Cerdeña (40 °C) estarán entre las regiones más calurosas de Italia durante la próxima semana, según informó la Agencia Nacional para la Meteorológía y la Climatología de Italia.

Esto se produce después de que Eslovaquia registrara una temperatura de 42,2 °C, convirtiéndose en el último país, junto con Hungría y Austria, en establecer un récord histórico.

Grecia, que a principios de este mes fue azotada por dramáticos incendios forestales en los que murieron varias personas, evitará lo peor de la próxima ola de calor, ya que no se espera que las temperaturas superen los 35 °C.

open image in gallery Francia ha sufrido varias olas de calor intensas en 2026, que han provocado miles de muertes adicionales ( Ventusky.com )

open image in gallery El Ministerio de Salud italiano declaró una alerta roja en 27 ciudades la semana pasada ( Ventusky.com )

Tres meses consecutivos de calor excepcional en Europa occidental son el resultado de sistemas persistentes de alta presión que han atrapado el calor sobre la región, un fenómeno meteorológico también conocido como “cúpula de calor”, según la especialista Samantha Burgess, subdirectora del Servicio de Cambio Climático de Copernicus.

La mitad de Inglaterra y Gales ya se han visto sumidas en la sequía, y es probable que más regiones de Reino Unido sean declaradas en esta situación el lunes por la tarde, cuando los funcionarios del país se reúnan en el Grupo Nacional de Sequía, antes de que las temperaturas se disparen hasta los 36 °C a finales de esta semana.

“Las temperaturas extremas también agravaron la sequía generalizada”, afirmó Burgess, y continuó: “A medida que los suelos se secan, pierden su capacidad de refrigeración natural, lo que facilita la acumulación de calor. Este es un claro ejemplo de cómo el cambio climático está intensificando las temperaturas extremas, y cómo el calor y la sequía se refuerzan mutuamente cada vez más”.

Europa del Este también se encuentra actualmente bajo el azote de una intensa ola de calor, con temperaturas que alcanzaron los 36 °C en Serbia y Hungría el martes, y que se prevé que lleguen a los 38 °C ese mismo día.

open image in gallery Un bombero lucha contra un incendio forestal en Arena de Deliblato, cerca del pueblo de Dubovac, a unos 70 km al noreste de Belgrado, Serbia ( AFP/Getty )

Tras un breve respiro a mitad de semana, las temperaturas abrasadoras volverán a azotar Croacia, Hungría, Serbia y Rumanía este fin de semana, mientras que en la mayor parte de Francia y España descenderán hasta situarse en torno a los 30 °C.

Algunas zonas de Hungría, Rumanía y Serbia, especialmente en las proximidades de las fronteras donde confluyen los tres países, también se preparan para un “peligro extremo” de incendios forestales esta semana, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) de Copernicus.

El peligro alcanzará su punto máximo el miércoles, tras un periodo de temperaturas extremadamente altas esta semana. Hacia finales de semana, gran parte de España y algunas zonas de Francia estarán bajo alerta por riesgo extremo y muy alto de incendios forestales.

“El cambio climático está generando cada vez más condiciones cálidas y secas que favorecen los grandes incendios forestales de alta intensidad en el sur de Europa, al tiempo que prolonga la temporada de incendios hacia el norte”, declaró Laurence Rouil, director del CAMS (Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copernicus) del CEPMPM (Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio).

“Los incendios de mayor envergadura producen más humo y lo inyectan a mayor altura en la atmósfera, lo que significa que puede viajar más lejos y afectar la calidad del aire no solo a nivel local, sino en toda la región”, agregó.

open image in gallery Gran parte del continente sigue en riesgo de sufrir nuevos incendios forestales, advierte AccuWeather ( AccuWeather )

“Los países que experimentan relativamente pocos incendios forestales pueden verse cada vez más afectados por el transporte de humo a larga distancia, incluso si se encuentran a miles de kilómetros de distancia”, explicó.

La amenaza de los incendios forestales en Europa occidental está lejos de haber terminado, con vastas extensiones del continente bajo alertas extremas por incendios forestales, mientras los expertos advierten que la temporada de incendios forestales está aumentando en duración e intensidad cada año.

En Francia y España, más de 300.000 personas se vieron obligadas a huir de sus hogares, en una operación de evacuación que se sitúa entre las mayores que ha visto el continente desde la Segunda Guerra Mundial.

Según estimaciones publicadas el jueves por la empresa meteorológica AccuWeather, los incendios ya han costado al continente hasta 22.150 millones de dólares en gastos económicos. Esta cifra incluye el coste de la respuesta de emergencia, los daños materiales y las repercusiones en la salud.

Según datos del EFFIS, el número acumulado de incendios forestales en Francia, España e Italia este año supera con creces la media de las dos décadas anteriores.

Traducción de Sara Pignatiello