Las autoridades tailandesas investigan una clínica de Bangkok que cerró sus puertas después de que un influencer británico muriera horas después de recibir allí una inyección de relleno peneano.

Igho Ubiribo, un empresario británico-nigeriano de 43 años e influencer en redes sociales, conocido popularmente como “Denisi” o “Ego”, murió en Bangkok el 6 de marzo, según consta en los registros de una investigación forense realizada en el Reino Unido.

Según The Bangkok Post, el Ministerio de Salud Pública de Tailandia ordenó esta semana una investigación sobre el caso.

El ministro de Salud, Pattana Phromphat, declaró a la prensa que el Departamento de Apoyo a los Servicios de Salud (DHSS) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) recibieron instrucciones de examinar la clínica, ubicada en el distrito de Pathumwan, así como el tratamiento que recibió Ubiribo.

“En lo que respecta a los procedimientos médicos, abogamos por el máximo nivel de precaución”, declaró Phromphat, según la AFP.

El ministro señaló que la investigación busca “garantizar un trato justo para todas las partes y asegurar tanto a los pacientes locales como a los internacionales que reciben en Tailandia una atención segura y de alta calidad que ofrece una buena relación calidad-precio”.

Las autoridades no han revelado públicamente el nombre de la clínica.

Phuwadet Surakot, director general del Departamento de Apoyo a los Servicios de Salud, informó que las autoridades acudieron el lunes a la clínica del distrito de Pathumwan, en Bangkok, para inspeccionar sus operaciones y determinar si cumplía con las normas médicas correspondientes.

Las autoridades tailandesas investigan ahora si la clínica contaba con las licencias correspondientes y si cumplió con los procedimientos de salud y seguridad exigidos.

Los responsables de la clínica informaron a los investigadores que Ubiribo era paciente del centro desde 2024.

De acuerdo con la investigación, se había sometido a cinco procedimientos de alargamiento de pene, cuatro de ellos realizados entre 2024 y 2025.

El 5 de marzo regresó al centro para someterse al quinto procedimiento y recibió una inyección de 40 ml de ácido hialurónico, según el Ministerio de Salud. Los responsables del establecimiento señalaron que el médico le había recomendado dividir el tratamiento en dos sesiones.

Sin embargo, según la versión proporcionada por el personal de la clínica, Ubiribo habría pedido que le aplicaran los 40 ml en una sola sesión.

En ese momento, Ubiribo se encontraba de vacaciones en Tailandia junto a su esposa, Danielle Simba Allen, según reportes.

Después del procedimiento, la pareja fue a recibir un masaje. Durante la sesión, Ubiribo comenzó a sentir dolor en el pecho y se desmayó en dos ocasiones.

Desde la clínica, informaron a las autoridades que Ubiribo había firmado un formulario de consentimiento antes de cada tratamiento y que recibió instrucciones sobre los cuidados que debía seguir después de cada procedimiento. Según Surakot, el paciente tampoco había reportado complicaciones anteriormente.

Las circunstancias de su muerte fueron examinadas por separado en una investigación forense realizada en Londres. De acuerdo con las conclusiones del forense, Ubiribo comenzó a sentir dolor en el pecho varias horas después del procedimiento, mientras recibía un masaje.

Tras desplomarse, fue trasladado en ambulancia a un hospital de Bangkok.

Durante una audiencia celebrada el 21 de agosto, se informó que la autopsia y los análisis toxicológicos determinaron que Ubiribo murió por complicaciones relacionadas con la inyección de ácido hialurónico y una embolia pulmonar.

Cuando Ubiribo llegó al hospital, los médicos sospecharon que sufría una embolia pulmonar —un coágulo de sangre que bloquea el flujo sanguíneo hacia los pulmones— y tenían previsto realizarle una tomografía computarizada. Sin embargo, perdió el conocimiento antes de que pudieran completar el estudio, según reportes.

De acuerdo con los registros de la investigación, el personal médico intentó reanimarlo durante más de 100 minutos.

Las conclusiones sobre su muerte han vuelto a poner el caso bajo la lupa en Tailandia, un país con una importante industria de turismo médico y uno de los principales destinos para pacientes extranjeros que buscan atención médica y procedimientos estéticos.

El caso también será remitido al Consejo Médico de Tailandia, que deberá determinar si el tratamiento recibido por Ubiribo cumplió con los estándares profesionales establecidos.

“Recopilaremos todos los hechos y las pruebas para tomar las medidas que correspondan dentro de nuestras facultades. Además, remitiremos el caso al Consejo Médico para que evalúe si la atención brindada cumplió con los estándares de la práctica profesional, con el objetivo de garantizar un trato justo para todas las partes”, señaló el Ministerio de Salud Pública en un comunicado.

Ubiribo tenía más de 180.000 seguidores en Instagram, donde compartía contenido sobre sus viajes, moda y su vida junto a su esposa.

Traducción de Leticia Zampedri