Bombero voluntario muere en Turquía mientras luchaba contra un incendio

Un bombero voluntario murió el miércoles en Turquía después de ayudar a los servicios de emergencia locales a combatir un gran incendio forestal en la provincia de Antalya, en la costa mediterránea, dijo un funcionario.

El fuego comenzó el lunes en el distrito de Aksu, en Antalya, y, avivado por los fuertes vientos, se propagó rápidamente al vecino distrito de Kepez, lo que obligó a cientos de residentes a abandonar sus hogares. Se desconoce la causa.

El alcalde del distrito, Isa Yildirim, explicó que Hasan Kahya, un residente de Aksu que estaba ayudando a los bomberos a combatir las llamas, sufrió un infarto tras verse afectado por el humo y murió más tarde en el hospital.

Dos personas fueron hospitalizadas el martes con quemaduras en las piernas, y otras seis recibieron tratamiento por inhalación de humo. Más de 100 perros fueron sacados de un refugio de animales en Aksu.

La agencia forestal de Turquía señaló que los esfuerzos para controlar el incendio continuaban el miércoles y añadió que la intensidad del fuego se había “reducido”. Se movilizaron al menos tres aviones de extinción, nueve helicópteros, 169 camiones de bomberos y más de 1.000 efectivos, reportó la agencia noticiosa estatal Anadolu.

Por otra parte, los bomberos combatían otro incendio en el distrito de Kozan, en la provincia sureña de Adana, de donde se ha evacuado a cientos de residentes, indicó la agencia forestal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.