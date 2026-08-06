Muere la influencer Sydney Towle a los 26 años tras un diagnóstico de un cáncer poco común

La creadora de contenido de TikTok Sydney Towle murió a los 26 años, tras una lucha de tres años contra una forma poco frecuente y agresiva de cáncer.

Días después de anunciar que había ingresado a cuidados paliativos, la familia de Towle confirmó el jueves, un día después de su fallecimiento, la noticia a través de las redes sociales de la joven.

“Siempre te amaremos muchísimo, Sydney”, decía el mensaje. “Estoy muy orgullosa de todo lo que luchaste. Te amo”.

La publicación incluía una fotografía de Towle sonriendo en la cima de una montaña, acompañada por el mensaje: “Descansa en paz, Sydney Towle. Un rayo de sol infinito. Hija, hermana y amiga de muchos”.

Towle utilizó su cuenta de TikTok, donde reunía a más de 1,1 millones de seguidores, para compartir los altibajos de vivir con colangiocarcinoma en estadio 4, un tipo de cáncer que se desarrolla en los conductos biliares.

open image in gallery Sydney Towle murió a los 26 años, tres años después de ser diagnosticada con cáncer de las vías biliares ( Instagram/Sydney Towle )

El colangiocarcinoma es una enfermedad poco frecuente. Cada año se diagnostican unos 8.000 casos en Estados Unidos, según la Sociedad Estadounidense del Cáncer. En muchos pacientes, la enfermedad se detecta cuando los tumores ya están demasiado avanzados para ser extirpados.

Según The New York Times, a Towle le diagnosticaron cáncer de las vías biliares en 2023, cuando vivía en Los Ángeles tras graduarse en la Universidad de Dartmouth. En el otoño de 2024 se mudó a Nueva York para recibir tratamiento en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

“Siempre quise vivir en Nueva York”, dijo en un video. “Y la vida es corta, algo que me recuerdan constantemente”.

A medida que la enfermedad avanzó, Towle fue sometida a varias cirugías, recibió múltiples ciclos de quimioterapia y participó en distintos ensayos clínicos.

Semanas antes de su muerte, contó que se preparaba para comenzar una nueva etapa de un ensayo clínico que incluía terapia con linfocitos infiltrantes de tumores.

En mayo, publicó un video junto a su madre en el que ambas revelaron que su oncólogo les había recomendado pasar a cuidados al final de la vida. Sin embargo, en ese momento decidieron no abandonar el tratamiento contra el cáncer.

“Mi cuerda todavía no se ha terminado. Estoy atando más con el amor de mi familia y mis amigos, y seguiremos adelante”, escribió entonces en Instagram.

“Seguiré defendiendo mis derechos y los de quienes no pueden hacerlo. Seguiré buscando soluciones fuera de lo convencional, aunque no parezcan el camino más directo o el más adecuado. Porque nunca lo sabrás si no lo intentas”.

A Towle le sobreviven su madre y su hermano.

Traducción de Leticia Zampedri