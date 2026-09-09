Policía británica indaga si el partido Reform UK violó normas de financiación extranjera

La policía británica informó el miércoles que abrió una investigación penal sobre denuncias de que el partido antiinmigración Reform UK infringió las normas que prohíben las donaciones extranjeras.

La semana pasada, Channel 4 emitió una investigación encubierta en la que dos altos cargos de Reform UK parecían hablar de maneras de canalizar dinero de un financiero estadounidense a través de su hijo, radicado en Reino Unido, para eludir las normas.

La ley electoral de Reino Unido establece que los partidos solo pueden aceptar donaciones de votantes británicos o de empresas registradas en el país.

La Policía Metropolitana señaló que, tras la emisión, el cuerpo “recibió varios reportes relacionados con donaciones y sondeos vinculados a un partido político”.

“Los detectives han evaluado la información proporcionada y determinaron que hay posibles delitos que requieren ser investigados”, indicó.

Reform UK afirmó que “niega cualquier irregularidad y cooperará plenamente con la investigación”.

El partido suspendió a Dan Jukes, asesor desde hace años del líder de Reform UK, Nigel Farage, y al jefe de políticas del partido, James Orr, tras la emisión del documental. Pero Farage negó que se hubiera vulnerado alguna ley electoral.

En el programa aparecen dos hombres que se hacían pasar por un financiero de Estados Unidos y su hijo, radicado en Reino Unido, conversando con Jukes, en presencia de Farage, sobre cómo se podrían donar 500.000 libras (675.000 dólares) al partido a través del hijo. El “hijo” era en realidad un reportero del grupo de investigación Verbatim, y el “padre”, un actor.

En imágenes separadas, Orr, teólogo de la Universidad de Cambridge, parecía hablar de lograr que el donante estadounidense pagara encuestas de opinión encargadas por Reform UK.

En un discurso pronunciado el viernes ante la conferencia del partido, Farage insistió en que Reform UK no había infringido ninguna norma ni aceptado “dinero turbio”. Acusó a “activistas de extrema izquierda financiados desde el extranjero” de estar detrás de lo que calificó como una “trampa”. Verbatim es una filial del Center for Climate Reporting, un grupo de investigación sin fines de lucro que afirma financiarse con subvenciones y donaciones.

Reform UK ya enfrentaba preguntas sobre su financiación incluso antes de la emisión. El organismo parlamentario que vigila las normas de conducta investiga a Farage por un regalo no declarado de 5 millones de libras (6,7 millones de dólares) que recibió en 2024 de un multimillonario de criptomonedas radicado en Tailandia.

La policía también investiga donaciones al partido realizadas antes de las elecciones generales de 2024 por la madre de George Cottrell, un asistente de Farage que cumplió una condena de prisión por fraude en Estados Unidos.

La policía indicó que los posibles delitos planteados por el programa de televisión “son de naturaleza similar a asuntos que ya son investigados por el Equipo de Investigación Especial de la Met en relación con donaciones hechas al mismo partido político. Como resultado, estos asuntos formarán parte de esa investigación en curso”.

Fundado en 2018 como el Partido del Brexit para impulsar una ruptura tajante con la Unión Europea, Reform UK ha aumentado rápidamente su afiliación y apoyo desde que cambió su nombre en 2021 y afinó su mensaje antisistema y antiinmigración.

Aunque solo ocupa ocho de los 650 escaños en la Cámara de los Comunes, a menudo ha encabezado encuestas de opinión y fue el gran ganador en las elecciones locales de mayo, un resultado que ayudó a impulsar a un Partido Laborista presa del pánico a reemplazar al entonces líder Keir Starmer por el nuevo primer ministro Andy Burnham.

Farage renunció a su escaño en la Cámara de los Comunes en julio en protesta por la investigación parlamentaria sobre normas de conducta, y afirmó que se postularía a la reelección y dejaría que los votantes lo juzgaran. Ganó con facilidad las elecciones de agosto, que sus críticos desestimaron como una maniobra y que fueron boicoteadas por todos los demás partidos principales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.