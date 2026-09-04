Cómo los influencers provocaron la furia en el Abierto de EE. UU. al romper las normas de etiqueta del tenis

Naomi Osaka instó a los influencers a tener “respeto” por el tenis en el Abierto de Estados Unidos después de que los creadores de contenido interrumpieron su partido de primera ronda en el estadio Arthur Ashe y provocaron un debate más amplio sobre su participación en uno de los eventos más prestigiosos del deporte.

La superestrella japonesa les instó a “informarse” sobre las reglas del deporte para los espectadores después de que se vio a varios influencers realizando una sesión de fotos con luces portátiles desde los palcos de lujo.

open image in gallery El estadio Arthur Ashe se convirtió en uno de los lugares más destacados para los influencers en el US Open ( Getty )

Osaka, tetracampeona de Grand Slam, se vio obligada a esperar después de que el juez de silla intervino y advirtió a los influencers sobre su comportamiento, ya que el Grand Slam autorizó a unos 100 creadores de contenido para obtener credenciales.

“Chicos, por favor, en el palco que está detrás de mí, gracias, chicos, por favor, tomen asiento”, anunció el juez de silla.

Osaka, que superó con facilidad a Anastasia Zakharova, habló abiertamente sobre la experiencia y cómo aquellos que intentan ayudar a que el deporte crezca pueden informarse mejor sobre cómo comportarse en la cancha.

“Creo que, obviamente, si asistes a un evento deportivo, debes respetar el deporte”, dijo Osaka. “Y me parece que es de buena educación informarse sobre el deporte, especialmente sobre la etiqueta”.

“Creo que podría ser positivo que la gente popularizara el tenis entre su público específico, pero pienso que hay que gestionarlo mucho mejor, especialmente en situaciones como los partidos de primera ronda”.

Y agregó: “En general, creo que tiene aspectos muy positivos”, añadió, refiriéndose al tema de los influencers en general. “Queremos que la gente siga impulsando el deporte. Simplemente creo que debe hacerse de forma que todos conozcan las reglas y la etiqueta”.

open image in gallery Las entradas para el estadio Arthur Ashe del US Open se convirtieron en unas de las más codiciadas del mundo del deporte ( Getty )

De los 100 influencers acreditados, alrededor de 20 se dedican exclusivamente a publicar contenido sobre el mundo de la gastronomía y las bebidas, que incluye nuggets de pollo con caviar y el cóctel viral “Honey Deuce”.

Otro incidente se produjo durante el partido de Madison Keys contra Alina Korneeva, cuando una influencer publicó fotos a mitad del encuentro.

"Siento que cada Grand Slam tiene su propia identidad, y el Abierto de Estados Unidos siempre fue como el ‘gran espectáculo’ de los Grand Slams”, dijo Madison Keys, finalista en 2017.

Jessica Pegula, finalista en 2024, añadió: “Aprecio que los influencers vengan y muestren la experiencia del Abierto de Estados Unidos. Pero creo que es difícil ver videos como esos en los que se sacan fotos y usan las luces para selfies. La gente está ahí abajo intentando competir; es su carrera y su trabajo. Me parece una falta de respeto. Creo que se llegó demasiado lejos”.

Pero con el aumento vertiginoso de la asistencia, el Abierto de Estados Unidos podría atribuir el incremento de su popularidad en la competencia con los otros tres Grand Slams, incluidos Wimbledon, el Abierto de Francia y el Abierto de Australia, a la mayor visibilidad.

open image in gallery Naomi Osaka instó a los influencers a que aprendan las normas de etiqueta del tenis para los espectadores ( Getty )

La competición principal se desarrolla ahora a lo largo de 15 días, mientras que la competición de dobles mixtos se convirtió en un evento independiente que tiene lugar la semana anterior al inicio de la competición individual, con el fin de animar a las grandes estrellas del tenis individual a participar.

El Abierto de Estados Unidos no es el único torneo de tenis que recurre a los influencers, ya que el circuito masculino de la ATP amplió su colaboración con TikTok y tuvo un aumento de más del 25 % en las publicaciones con la etiqueta #tennis durante 2025.

“Cuanto más intentemos dar a conocer el tenis, mejor, más popular será el deporte”, dijo el campeón de 2021, Daniil Medvedev. “Claro, si algo molesta durante el juego, como si ves la luz o algo así, bueno, siempre se lo dices al árbitro; a veces puede ser complicado, como cuando esto ocurre durante el punto”.

Traducción de Olivia Gorsin