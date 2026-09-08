El abogado de Patrick Clancy, exesposo de Lindsay Clancy, acaba de amenazar con “consecuencias” para los teóricos de la conspiración que difundan rumores sobre su cliente.

“Ya basta: hay que detener la difusión de falsedades flagrantes y sin fundamento”, declaró su abogado, Howard Cooper, en un comunicado el martes.

El juicio de Lindsay Clancy, acusada del asesinato de sus tres hijos en 2023, terminó la semana pasada en un juicio nulo debido a la falta de acuerdo del jurado. Si bien ella admitió haber matado a los niños, su defensa argumentó que sufría de psicosis posparto en el momento del incidente y que no podía distinguir entre el bien y el mal.

Tim Cruz, fiscal de distrito de Plymouth, Massachusetts, EE. UU., donde tuvo lugar el juicio, aún no ha decidido si habrá un segundo proceso judicial para Lindsay Clancy, según informa CBS News.

A pesar de que el juicio se centra en Lindsay Clancy, Cooper afirmó que su cliente se había convertido en objeto de una “campaña creciente de desinformación y declaraciones difamatorias” que sugerían que Patrick Clancy había tenido algo que ver con la muerte de los niños.

open image in gallery El abogado que representa a Patrick Clancy, el exesposo de Lindsay Clancy, amenazó con “consecuencias” a quienes difundían “teorías de la conspiración” sobre su cliente ( Greg Derr/Pool The Patriot Ledge )

“Esta campaña de desinformación ha sido lanzada y promovida por celebridades menores, supuestos influencers y auténticos teóricos de la conspiración que parecen empeñados en impulsar sus propios perfiles en las redes sociales y sus posibles ganancias publicando lo que saben que son falsedades absolutas, como que Patrick estuvo involucrado de alguna manera en la muerte de sus hijos pequeños, y otras afirmaciones viles”, dijo Cooper en el comunicado.

Afirmó que las teorías conspirativas y los rumores habían “dado lugar a amenazas reales” contra la “reputación, el sustento y la vida” de Patrick Clancy.

“Los responsables deben comprender que habrá consecuencias, y se tomarán todas las medidas pertinentes para que rindan cuentas, incluso por la vía legal. Se ha notificado a las autoridades”, escribió Cooper.

Tras el juicio, un reportero de WBZ-TV le pidió al abogado de Lindsay Clancy, Kevin Reddington, su opinión sobre las diversas teorías conspirativas que rodean a Patrick Clancy.

open image in gallery Kevin Reddington, abogado defensor de Lindsay Clancy, y Clancy observan mientras el juez William Sullivan da instrucciones al jurado ( AFP/Getty )

“Con respecto a la gente de Internet, desde luego no los desestimo. Es asombroso lo que hacen las personas en TikTok e Instagram —sí, conozco esas plataformas—, es asombroso cómo son capaces de descubrir hechos y realizar investigaciones”, dijo.

Luego, el mismo periodista le preguntó sobre las teorías conspirativas el martes, después de que Cooper emitiera su declaración.

“Este hombre ha pasado por un infierno", dijo Reddington, refiriéndose a Patrick Clancy. Continuó: "Como he dicho repetidamente, la ha apoyado durante todo el tiempo que ha estado lidiando con los médicos y los medicamentos. Mientras ella estaba despierta por la noche en su casa, la llevaba al médico, al hospital de McLean, la llevaba al hospital de Rhode Island, llamaba a las líneas de ayuda para la prevención del suicidio, a todo. Él ha estado ahí con ella y aún la apoya a través de su testimonio. Y creo que es simplemente horrible lo que ha estado viviendo”.

Patrick Clancy fue quien encontró a sus hijos después de que su esposa los asesinara. Se divorció de ella y desde entonces se ha vuelto a casar.

Lindsay Clancy permanece bajo custodia en el Hospital Tewksbury, cerca de Boston, donde se encuentra detenida desde febrero de 2023.

Traducción de Sara Pignatiello