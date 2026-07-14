Las autoridades de Tailandia investigan posibles fallas de seguridad tras el incendio que dejó al menos 30 muertos en un bar de Bangkok la noche del domingo.

La policía informó que las salidas bloqueadas, la presencia de materiales inflamables en el interior y la ausencia de iluminación de emergencia pudieron convertir el lugar en una trampa mortal.

El incendio comenzó poco antes de las 11:00 p. m. del domingo en Rong Beer Na Lat Phrao, un popular bar con música en vivo ubicado en el norte de Bangkok. Además de las víctimas mortales, unas 70 personas resultaron heridas, muchas de ellas por quemaduras e inhalación de humo.

De acuerdo con la investigación preliminar, el fuego se habría originado por un cortocircuito en una unidad de aire acondicionado ubicada cerca del escenario. La falla provocó un apagón que dejó el establecimiento completamente a oscuras.

Los investigadores también analizan si hubo negligencia que contribuyó al elevado número de víctimas.

"Esto refleja una falta de precaución y un desprecio por la seguridad de los clientes", afirmó Kittiratt Phanphet, jefe de la Policía de Tailandia.

Varias de las víctimas fueron encontradas cerca de los baños, en la parte trasera del local, donde al parecer intentaron escapar.

Busakorn Saensuk, experto en seguridad contra incendios que inspeccionó el lugar, explicó que una puerta cercana a los baños estaba cerrada con llave, mientras que las salidas principales estaban parcialmente bloqueadas por muebles y otros objetos. Aunque había señales de salida, el establecimiento no contaba con iluminación de emergencia que orientara a los clientes tras el corte de electricidad.

"Si las luces de emergencia hubieran estado encendidas, la gente habría visto que la puerta estaba cerrada y quizá habría podido abrirla", declaró, según la BBC.

Las autoridades también investigan si la decoración del interior, compuesta por materiales inflamables, contribuyó a la rápida propagación del fuego.

open image in gallery Zapatos quedaron esparcidos frente al bar Rong Beer Na Lat Phrao, en Bangkok, Tailandia, el 13 de julio de 2026 ( AP )

Juladit Chayaniyayodhin, especialista en protección contra incendios del Instituto de Ingeniería de Tailandia, señaló que los investigadores encontraron aislamiento de espuma utilizado para insonorización y decoraciones de plástico en distintas partes del establecimiento.

"Tanto la espuma como el plástico son muy inflamables y pueden generar gases muy tóxicos", declaró a The New York Times. "No deberían haberse utilizado dentro de esta estructura".

Las autoridades sospechan que muchas de las víctimas murieron por inhalación de gases tóxicos liberados durante el incendio antes de sufrir quemaduras.

El fuego también causó la muerte de dos integrantes de la banda tailandesa Tosakan, que se presentaba en el escenario cuando ocurrió la tragedia.

"Nuestro tecladista fue el primero en ver el humo y me gritó que corriera", relató el líder del grupo, Atipat Wijan.

"El local ya había sufrido cortes de energía por problemas eléctricos, así que pensé que se trataba de otra falla técnica".

open image in gallery Un familiar reacciona tras identificar el cuerpo de una víctima del incendio en un bar de Bangkok, Tailandia, el 13 de julio de 2026 ( Reuters )

"Cuando se apagaron las luces, una densa nube de humo llenó el lugar y ya no se podía ver nada. Grité el nombre de mi novia, pero se fue la luz", contó Atipat Wijan, en referencia a Breeze, su compañera de la banda, quien murió en el incendio. "Justo cuando logré salir, ocurrió la explosión".

Más tarde, el cantante dijo a la prensa que lamentaba no haber alertado antes al público.

"Sigo pensando que reaccioné demasiado tarde. Debí gritar para avisar a todos, pero todo pasó muy rápido y había tanto caos que no tuve tiempo".

El bajista Anan "Tor" Prasert relató que, al principio, confundió el humo con un efecto especial del escenario.

"Pensé que era solo humo del espectáculo", dijo. "Después empezó a salir humo del techo".

"En ese momento no pensé en nada más. Solo desconecté el cable y salí corriendo".

open image in gallery Familiares y seres queridos despiden el cuerpo de una de las víctimas del incendio en un bar de Bangkok, Tailandia, el 13 de julio de 2026 ( Reuters )

Bangkok es uno de los destinos turísticos más visitados del mundo, con más de 30 millones de turistas internacionales al año. Sin embargo, la ciudad suele ser objeto de críticas por sus deficientes medidas de seguridad y por la débil aplicación de los códigos de construcción y las normas de prevención de incendios.

En 2009, un incendio en la discoteca Santika, durante la celebración de Año Nuevo, dejó cerca de 70 muertos, entre ellos varios turistas extranjeros. La investigación concluyó que la falta de salidas de emergencia y de equipos contra incendios fue una de las principales causas de la tragedia.

En 2022, otro incendio en una discoteca de la provincia de Chonburi causó la muerte de unas 20 personas. Después del siniestro, las autoridades determinaron que el establecimiento estaba revestido con materiales inflamables para insonorización y que operaba sin la licencia correspondiente.

Traducción de Leticia Zampedri