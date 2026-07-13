Hutíes en Yemen lanzan misiles y drones contra aeropuerto en Arabia Saudí en una intensa escalada

Hutíes en Yemen informaron el lunes que lanzaron misiles y drones contra el Aeropuerto Internacional de Abha, en Arabia Saudí, en respuesta a los ataques aéreos que atribuyeron a Riad contra el Aeropuerto Internacional de Saná horas antes ese mismo día.

De momento no hay reportes de víctimas, pero el intercambio representa una escalada que no se había visto desde que una coalición liderada por Arabia Saudí atacó zonas controladas por los hutíes hace varios años. Funcionarios saudíes no respondieron por ahora a una solicitud de comentarios.

El general de brigada Yahya Saree, portavoz militar hutí, advirtió a las aerolíneas en un video publicado en Telegram que no deben cruzar el espacio aéreo saudí, asegurando que estas advertencias deben tomarse “en serio hasta que se levante el bloqueo del Aeropuerto Internacional de Saná”.

El gobierno de Yemen reconocido internacionalmente señaló previamente que los ataques sobre el aeropuerto de Saná tenían como objetivo impedir el aterrizaje de un avión iraní.

Los hutíes prometieron responder al ataque, el cual marcó la primera gran escalada entre el grupo respaldado por Irán y Arabia Saudí tras un periodo de relativa calma.

Durante una reunión de emergencia en torno al intercambio, el Consejo de Seguridad expresó el lunes su preocupación por el riesgo de una escalada más amplia.

“Yemen y la región en general no pueden permitirse otro ciclo de escalada”, dijo el subsecretario general adjunto de la ONU para asuntos políticos, Khaled Khiari. “Pedimos a todos los actores que participen de manera constructiva en negociaciones bajo los auspicios de la ONU”.

Una coalición liderada por Arabia Saudí, asentada en el sur de Yemen, ha estado combatiendo a los hutíes durante años.

El general de brigada Yahya Saree señaló el lunes en Telegram que Arabia Saudí lanzó los ataques aéreos en lo que calificó como “un fin de la fase de desescalada”.

Advirtió que “esta agresión no quedará sin respuesta ni castigo”.

En su más reciente actualización en Telegram, Saree dijo que los ataques en Saná tenían como objetivo “cerrar (el aeropuerto) a los vuelos humanitarios que transportan pacientes y personas varadas hacia y desde el Aeropuerto Internacional de Saná”.

La guerra civil de Yemen estalló en 2014 cuando los hutíes tomaron la capital, Saná, y gran parte del norte del país, obligando al gobierno a exiliarse. Una coalición liderada por Arabia Saudí, que incluía a Emiratos Árabes Unidos, intervino al año siguiente para intentar restaurar al gobierno.

El portavoz oficial de la Coalición liderada por Arabia Saudí para Restaurar la Legitimidad en Yemen, el mayor general Turki al-Malki, publicó el lunes en la red social X que las defensas aéreas hicieron frente a misiles balísticos lanzados por los hutíes hacia la región sur del país, pero no dio más detalles.

El ataque al aeropuerto en Saná se produce después de que las tensiones entre ambas partes se intensificaron este mes. Los hutíes afirman que aviones saudíes violaron su espacio aéreo para intentar impedir que un avión iraní trasladara a una delegación hutí a Teherán para el funeral del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei.

El ministro de Defensa de Yemen, el general Taher al-Aqili, indicó en X que el ataque al aeropuerto fue con el objetivo de detener a un avión iraní que transportaba a la delegación hutí y evitar que regresara del funeral.

En una declaración en video difundida poco antes de los ataques, al-Aqili advirtió contra cualquier violación al espacio aéreo yemení.

“En este momento, decimos que nuestra paciencia se ha agotado. En consecuencia, responderemos de manera apropiada a este acto traicionero y brutal, y enfrentaremos y trataremos con las aeronaves hostiles que violen el espacio aéreo y la soberanía de Yemen con todos los medios disponibles”, dijo.

Los hutíes dijeron que el avión fue desviado al Aeropuerto de Hodeida, donde aterrizó.

Imágenes transmitidas por el canal al-Masirah, controlado por los hutíes, parecían mostrar un misil mientras impacta contra una pista en el aeropuerto de Saná, seguido de una fuerte explosión.

Un comunicado del gobierno dijo que todos los aeropuertos en Yemen estaban “cerrados hasta nuevo aviso, con efecto inmediato”. Se habían emitido órdenes para evacuar el aeropuerto y las zonas aledañas.

Rashad al-Alimi, quien encabeza el Consejo de Liderazgo Presidencial de Yemen, afirmó que Irán había solicitado operar un vuelo de la aerolínea iraní Mahan Air desde Teherán a Saná para llevar de regreso a la delegación hutí.

El consejo, que negó la solicitud, indicó el lunes en un comunicado que los hutíes habían insistido en recibir el vuelo iraní “fuera de los marcos legales y soberanos que rigen la aviación civil”.

Hans Grundberg, el enviado especial de la ONU para Yemen, dijo en un comunicado que su oficina sigue de cerca los acontecimientos del espacio aéreo yemení y expresó preocupación por el riesgo de una escalada. Instó a las partes involucradas a entablar un diálogo que preserve la “relativa calma que Yemen ha experimentado desde 2022”.

Las zonas controladas por los hutíes fueron atacadas por última vez por la coalición liderada por Arabia Saudí antes de que entrara en vigor en 2022 una tregua negociada por la ONU para cesar las hostilidades.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.