Parlamento israelí aprueba leyes para blindar la exención militar de ultraortodoxos

El parlamento de Israel aprobó leyes que, en la práctica, impiden el alistamiento de hombres ultraortodoxos en el ejército del país, en un último intento de la coalición gobernante del primer ministro Benjamin Netanyahu por atraer a los partidos políticos religiosos de cara a las elecciones de otoño.

Los legisladores votaron en una sesión maratónica el lunes y el martes para, por un lado, congelar los arrestos de ultraortodoxos que evaden el reclutamiento y, por otro, consagrar los estudios religiosos judíos como un “valor fundacional” del Estado.

Ambas leyes representan importantes concesiones del partido Likud de Netanyahu a políticos ultraortodoxos que buscan formalizar la exención de facto de su comunidad de servir en el ejército, lo cual es obligatorio para la mayoría de los hombres y mujeres judíos en Israel.

El ejército ya lidia con graves carencias de personal, y muchos israelíes se han cansado del sistema vigente desde hace tiempo que permite que los hombres ultraortodoxos eviten el servicio. Cada año, alrededor de 13.000 hombres ultraortodoxos alcanzan la edad de reclutamiento de 18 años, pero menos del 10% se alista, según un comité parlamentario.

Las leyes llegan tras casi tres años de guerras —de Gaza a Líbano e Irán— y antes de la pausa de verano de la Knéset, el Parlamento israelí. Sus miembros retomarán sus labores apenas unos días antes de las próximas elecciones parlamentarias, el 27 de octubre, una votación que también será un referendo sobre el liderazgo de Netanyahu en tiempos de guerra.

El primer ministro, que ha cumplido más mandatos que cualquier otro jefe de gobierno en la historia de Israel, busca el respaldo de los ultraortodoxos, también conocidos como jaredíes, en los próximos comicios.

“Netanyahu trata de asegurarse de que los jaredíes negocien únicamente con él después de las próximas elecciones”, afirmó Shlomit Ravitsky Tur-Paz, jefa del programa de religión y Estado del centro de estudios Israel Democracy Institute.

Pero Netanyahu enfrenta una fuerte oposición, incluso dentro de su propio partido y por parte del jefe del Estado Mayor del Ejército, señaló Ravitsky Tur-Paz.

En una carta dirigida a Netanyahu y al ministro de Defensa, Israel Katz, el jefe militar Eyal Zamir criticó los proyectos de ley y los describió como “clara e inequívocamente incompatibles” con las necesidades del ejército, según reportes de medios locales.

“Es inconcebible que el sistema militar bajo mi mando, que exige un sacrificio sin precedentes a su personal, sea parte de conceder exenciones masivas de procesamiento”, escribió.

Las exenciones para los ultraortodoxos se remontan a la fundación de Israel en 1948, cuando un pequeño número de estudiantes buscó reactivar el sistema de estudios judíos después de que fuera diezmado durante el Holocausto.

Más tarde, la Corte Suprema de Israel dictaminó que las exenciones son ilegales. Expertos señalan que la ley que formaliza el estudio de la Torá, el texto fundacional del judaísmo, otorga al Estado una base legal desde la cual oponerse a las opiniones del tribunal.

La ley es “una profanación absoluta del nombre de Dios” y “escupe en la cara” a los soldados israelíes, manifestó el líder opositor Yair Lapid.

Para Moshe Gafni, un legislador ultraortodoxo que impulsó el proyecto, su aprobación es histórica.

“Durante miles de años, el estudio de la Torá fue la fuerza que preservó al pueblo judío a lo largo de su diáspora y en todas las generaciones”, expresó Gafni, y añadió que la ley “será una brújula para los valores del Estado”.

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Melzer informó desde Nahariya, Israel.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.