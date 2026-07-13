Repatrian los cuerpos de 15 turistas indios que murieron en naufragio de lancha en Vietnam

Los cuerpos de 15 turistas indios que murieron cuando una lancha rápida volcó frente al sur de Vietnam la semana pasada estaban siendo repatriados el lunes.

La lancha rápida transportaba a 32 turistas indios y a cuatro tripulantes vietnamitas cuando naufragó cerca de la orilla el sábado por la tarde, poco después de salir de la isla Hon May Rut Ngoai, cerca de Phu Quoc, la isla más grande de Vietnam, informaron las autoridades.

El capitán de la embarcación, Nguyen Hong Hai, de 57 años, está siendo investigado por presuntas violaciones de las normas de seguridad del transporte por vías navegables, reportaron medios estatales.

La Embajada de India indicó en redes sociales que el vuelo que trasladaba los restos desde Ciudad Ho Chi Minh llegará a Mumbai a última hora del lunes. Señaló que se pidió a los estados de origen coordinar los traslados posteriores. Diez de los fallecidos eran del estado de Tamil Nadu, tres de Andhra Pradesh y dos de Kerala.

Lava International, un fabricante de celulares y electrónica de consumo con sede en Uttar Pradesh, informó que el grupo estaba en un viaje de empresa para empleados, distribuidores y socios minoristas.

Sobreviviente relata cómo las vacaciones se tornaron en tragedia

La embajada había señalado previamente que 16 sobrevivientes fueron dados de alta del hospital y regresaban a India.

Nirmal Kumar, un empresario de 44 años, contó que lo que comenzó como un viaje tranquilo se convirtió en caos en cuestión de minutos cuando una tormenta azotó la embarcación.

Una gran ola golpeó la lancha, lo que desató el pánico entre los pasajeros, explicó. Añadió que la lancha se sacudió violentamente en aguas agitadas antes de volcar, y que parecía cada vez más difícil de controlar.

“La gente corrió de un lado de la lancha al otro y luego empezó a saltar. Yo también salté al agua”, dijo Kumar a The Associated Press.

Los rescatistas llegaron en cinco minutos, afirmó, y sacaron a los sobrevivientes del agua.

Kumar añadió que la experiencia lo ha dejado traumatizado. Entre los fallecidos estaba uno de sus amigos de la infancia, que había viajado con él esperando unas vacaciones memorables.

“Todavía no puedo asimilar que esté muerto”, expresó.

Un sobreviviente permanece en estado crítico

Un sobreviviente permanecía en estado crítico y fue trasladado el lunes al Hospital Cho Ray, uno de los principales hospitales públicos de Vietnam, en Ciudad Ho Chi Minh, para recibir tratamiento especializado.

Los médicos detallaron al medio estatal Vietnam News que el hombre, de 49 años, sufrió graves daños pulmonares tras casi ahogarse, además de shock, múltiples lesiones y sangrado en el cerebro.

El médico Tran Thanh Linh, jefe de la unidad de cuidados intensivos del hospital, declaró a medios estatales que su presión arterial y sus niveles de oxígeno en sangre habían mejorado.

El lugar del naufragio está a unos 10 kilómetros (6 millas) al sur de Phu Quoc, uno de los destinos de playa más populares de Vietnam. Ambos son conocidos por sus playas de arena blanca y aguas cristalinas, que atraen cada año a millones de turistas nacionales y extranjeros.

India es uno de los mercados turísticos de más rápido crecimiento para Vietnam.

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Saaliq reportó desde Nueva Delhi, India.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.