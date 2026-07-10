Según informes locales, el influencer de belleza Connor Murphy falleció ahogado en un lago de Tailandia. Tenía 32 años.

El culturista nacido en Texas era conocido por publicar acrobacias y sketches en sus redes sociales y en su canal de YouTube, donde tenía más de 2,4 millones de suscriptores. Documentó su proceso de “optimización” de su apariencia, para lo cual llegó a extremos a fin de lograrlo, y llamó la atención por definir su mandíbula con ejercicios faciales. Sin embargo, en los últimos meses, Murphy generó preocupación entre sus seguidores al compartir videos erráticos en los que se vestía de mago y afirmaba tener alucinaciones.

Según informan medios tailandeses locales, el Bangkok Post y Thai Rath, Murphy se ahogó la noche del martes tras saltar a un lago cerca de donde se alojaba en Samut Prakan, una provincia al sur de Bangkok. La policía declaró al Bangkok Post que Murphy había contratado a un conductor para que lo llevara a su lujosa casa de alquiler, pero que comenzó a comportarse de forma extraña y le ofreció dinero al conductor antes de caer al suelo.

Según los informes, cuando las autoridades llegaron al lugar, Murphy se puso frenético y huyó de los agentes antes de saltar al cuerpo de agua cercano.

Según testigos, el vlogger de fitness nadó hasta que, aparentemente cansado, se hundió en el agua. Los buzos de rescate lo buscaron durante unos 30 minutos antes de recuperar su cuerpo a unos 20 metros de la orilla.

open image in gallery El culturista Connor Murphy falleció a los 32 años ( @connormurphyofficial/instagram )

open image in gallery La influencer de “looksmaxxing” tenía más de 2,7 millones de suscriptores en YouTube ( @connormurphyofficial/instagram )

Cuando los investigadores llegaron a la casa que Murphy había alquilado, donde se había estado quedando con su novia de 22 años durante tres meses, encontraron la propiedad destrozada y vandalizada, con muebles y decoración arruinados. Las fotografías obtenidas por el Bangkok Post mostraban pintura negra y amarilla manchada en las paredes de la casa, así como en los electrodomésticos de la cocina.

Su novia, que no respondió a la solicitud de comentarios de The Independent, dijo a los investigadores que Murphy no se había comportado de forma inusual antes de su muerte y afirmó que no sabía nada sobre un posible consumo de drogas.

Según el Bangkok Post, en el coche de Murphy se encontraron dos jeringuillas sin usar y varias pastillas blancas misteriosas dentro de una bolsa.

La policía de Samut Prakan no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios adicionales de The Independent.

El influencer en línea Jon Skywalker Brannon, cuyo nombre en Instagram es Jon Skywalker Brannon, rindió homenaje a Murphy como su amigo de toda la vida en una publicación en redes sociales el martes y escribió: “Siempre te recordaré como el chico joven que surgió en esta industria al mismo tiempo que yo; arrojado a una industria tóxica y al implacable foco de atención de las redes sociales sin guía ni mentor”.

Brannon continuó: “Solo Dios sabe el peso mental y emocional que cargaste durante todos estos años… las expectativas y la presión que millones de personas depositaron sobre ti, quienes solo presenciaron una faceta de tu vida. Lo que más me entristece es que probablemente el mundo nunca sabrá quién eras realmente detrás de esa imagen. Descansa en paz, hermano. Que los ángeles te guíen a un lugar mejor”.

Traducción de Olivia Gorsin