Un elefante en cautiverio que transportaba un santuario de oro y plata de 650 kg, dedicado a una diosa hindú, se descontroló durante una procesión religiosa en el sur de la India, provocó daños a varios vehículos y obligó a suspender las celebraciones.

El incidente ocurrió el miércoles en la ciudad de Shivamogga, en el estado de Karnataka. En las imágenes difundidas se observa cómo los asistentes huyen cuando Somanna, el elefante que participaba en la ceremonia, se desvía del recorrido y comienza a correr.

En medio del caos, el santuario decorativo que llevaba sobre el lomo, conocido como ambari, cayó al suelo y sufrió daños, por lo que los organizadores decidieron interrumpir la procesión. El episodio también generó indignación entre conservacionistas y defensores de los derechos de los animales.

Tras lo ocurrido, veterinarios sedaron a Somanna, que quedó bajo observación en un templo cercano, donde, según los informes, se recuperaba.

La procesión formaba parte de las celebraciones de Dasara, una festividad hindú que conmemora la victoria de la diosa Chamundeshwari sobre el demonio Mahishasura. Aunque esta tradición está vinculada con la ciudad de Mysuru, donde un elefante transporta un santuario dorado con la imagen de la diosa, Shivamogga también organiza su propia procesión, conocida como Jamboo Savari.

Fue durante esta ceremonia cuando Somanna comenzó a agitarse, lo que obligó a intervenir a agentes forestales y policías mientras los espectadores intentaban ponerse a salvo.

La procesión partió de las inmediaciones del Palacio Shivappa Nayaka y debía concluir en los terrenos de Allama Prabhu, donde estaba prevista una ceremonia religiosa. Sin embargo, el recorrido se vio interrumpido cuando Somanna cambió de dirección y comenzó a correr en sentido contrario, lo que desató el pánico entre los fieles y espectadores.

Según informó NDTV, el elefante dañó dos automóviles y tres motocicletas, aunque no se reportaron heridos.

“La situación está bajo control. Afortunadamente, nadie resultó herido, aunque un auto y una motocicleta sufrieron daños”, señaló Mayanna Gowda, funcionario del gobierno municipal de Shivamogga, según South First.

El incidente reavivó el debate sobre el uso de elefantes en festividades públicas, sobre todo cuando deben transportar cargas pesadas en medio de multitudes, música a gran volumen y otros factores que pueden provocarles estrés.

En este caso, las críticas también apuntaron a la decisión de utilizar a Somanna para cargar la pesada estructura ceremonial. El elefante, de 36 años, fue elegido para transportar el ambari después de que Sagar, el animal que habitualmente cumplía esa función, sufriera una lesión en una pata. Además, era la primera vez que Somanna participaba en estas celebraciones.

“¿650 kilos? ¿Acaso no les importan estos animales? ¿Y por qué hacerlos desfilar por calles abarrotadas, con gente tocando tambores y todo ese ruido?”, cuestionó un usuario en redes sociales.

Otro expresó su indignación: “¡Qué vergüenza para quienes colocan 650 kilos sobre el cuello y la parte superior del lomo de un elefante! Estos animales no están hechos para soportar ese peso. ¿En qué momento les pidió Dios que maltrataran animales por diversión?”.

Ante los cuestionamientos, Prasanna Krishna Patagar, subdirector de Conservación Forestal de Shivamogga, explicó al Deccan Herald que habían elegido a Somanna porque “tuvo un buen desempeño durante los ensayos, que duraron 10 días”.

Sin embargo, tras el incidente, el ministro de Bosques de Karnataka, Ramalinga Reddy, ordenó que los elefantes destinados a participar en procesiones recibieran al menos 20 días de entrenamiento, según informó India Today. También pidió que la preparación estuviera a cargo de mahouts, cuidadores especializados en el manejo de elefantes, con experiencia suficiente para trabajar con estos animales antes de exponerlos a celebraciones multitudinarias.

Traducción de Leticia Zampedri