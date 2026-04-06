Un santuario romano podría ocultar un oscuro pasado relacionado con sacrificios humanos rituales

Los arqueólogos desenterraron un complejo amurallado de la época romana bajo la ciudad alemana de Fráncfort, con pozos y fosas que podrían contener restos de los sacrificios rituales de un antiguo culto.

La Fundación Alemana de Investigación (DFG) y la Fundación Nacional Suiza para la Ciencia (SNF) están apoyando actualmente los esfuerzos para estudiar el santuario en la antigua ciudad de Nida, en Fráncfort.

Partes del santuario salieron a la luz por primera vez durante las excavaciones realizadas entre 2016 y 2018, y de nuevo en 2022 durante la construcción de una nueva escuela primaria.

“El distrito central de culto de Nida representa un descubrimiento arqueológico de una importancia casi sin precedentes en Europa”, declaró Ina Hartwig, comisionada de cultura y ciencia de la ciudad de Fráncfort.

Durante las excavaciones, los arqueólogos descubrieron que el complejo amurallado del santuario se había mantenido prácticamente intacto desde la época romana, alrededor de principios del siglo II d.C.

Contaba con once edificios de piedra construidos en varias fases, junto con unos 70 pozos y diez fosas utilizadas para deposiciones rituales.

open image in gallery Restos de un edificio de piedra con capilla descubiertos durante la excavación (Oficina de Patrimonio Cultural de la ciudad de Fráncfort) .

Estos pozos contenían vasijas de cerámica, restos de plantas y animales, incluidos peces y aves, que se cree que eran comidas rituales y ofrendas hechas a los dioses.

Los restos también apuntan a la existencia de sacrificios humanos, un hallazgo extremadamente raro en esta región.

Sin embargo, según los investigadores, aún no está claro a qué deidades se rendía culto.

Parece ser que se veneraba a varios dioses, entre ellos Júpiter, Júpiter Dolichenus, Mercurius Alatheus, Diana, Apolo y Epona, una mezcla que indica que el lugar era un importante centro regional.

Según los arqueólogos, los edificios del complejo romano parecen muy inusuales, sin paralelismos conocidos en las provincias romanas de Germania o la Galia.

Los investigadores también encontraron 5.000 fragmentos de yeso pintado en las paredes, así como herrajes de bronce de puertas y ventanas, lo que apunta a estructuras ricamente decoradas.

open image in gallery Dos de los más de 5.000 fragmentos de yeso pintado de las paredes del barrio de culto (C. Wenzel/AMF).

También se encontraron más de 250 monedas romanas y más de 70 broches de plata y bronce para prendas de vestir, algunos aún intactos.

Según los investigadores, estos objetos se utilizaban ampliamente como ofrendas en los santuarios romanos de todo el imperio.

Una dedicatoria de un soldado a Mercurio Alateo, fechada en el año 246 d.C., sugiere que el santuario permaneció activo al menos hasta mediados del siglo III d.C.

Según los investigadores, el santuario romano pudo haber sido conocido por su diversidad cultural y como uno de los centros urbanos más importantes de la región hasta que fue abandonado alrededor del año 275/280 d.C.

“Las pruebas que apuntan a posibles sacrificios humanos en el distrito de culto de Nida son totalmente excepcionales”, escribieron.

“El hecho de que el descubrimiento se produjera durante la construcción de la nueva Römerstadtschule demuestra claramente cómo el pasado y el futuro se entrelazan en nuestra ciudad”, declaró Marcus Gwechenberger, concejal de Urbanismo y Vivienda de Fráncfort. La Römerstadtschule es una escuela primaria inclusiva ubicada en Fráncfort-Heddernheim, Alemania.

Traducción de Olivia Gorsin