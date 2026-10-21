Un tiburón que se convirtió en una inesperada atracción turística en Corea del Sur fue rescatado el miércoles de un canal y devuelto a mar abierto.

Bukang-i, una hembra de tiburón arenero oscuro de unos 3 metros de largo, fue vista por primera vez el 18 de septiembre en un canal artificial del Parque Marítimo del Puerto Norte de Busan. El animal, perteneciente a una especie en peligro de extinción, atrajo a más de 1,6 millones de visitantes al parque, aunque su presencia también despertó preocupación por su estado de salud.

Los expertos advirtieron que podría quedarle apenas dos semanas de vida, después de observar que se golpeaba una y otra vez la cabeza contra las paredes del canal y presentaba lesiones en las aletas.

Además, las autoridades no pudieron confirmar si el tiburón se había alimentado desde su llegada al canal, por lo que temían que la falta prolongada de alimento y el descenso de la temperatura del agua debilitaran aún más al animal.

open image in gallery Las autoridades surcoreanas ayudan a un tiburón a regresar al mar tras quedar atrapado en un canal artificial de la ciudad portuaria de Busan, en el sureste de Corea del Sur ( AFP/Getty )

Alrededor de las 10:00 a. m. del miércoles, las autoridades iniciaron su tercer intento de sacar al tiburón del canal. Para ello, utilizaron una gran red sujeta a plataformas flotantes con la que intentaron guiarlo hacia la salida, cerca del puente Marina, según informó la agencia estatal de noticias Yonhap.

Tras unas ocho horas de trabajo, Bukang-i fue vista fuera del canal, cerca de un muelle, alrededor de las 6:00 p. m. Aunque el Ministerio de Océanos de Corea del Sur confirmó que lograron sacarla del canal, el animal permaneció cerca de la desembocadura, sin adentrarse en mar abierto.

open image in gallery Visitantes observan el operativo para ayudar a un tiburón a regresar al mar ( AFP/Getty )

El equipo de rescate modificó su estrategia después de dos intentos fallidos, el 29 de septiembre y el 2 de octubre. En el primero, el tiburón esquivó varias veces los chorros de agua lanzados desde las embarcaciones, ya fuera nadando detrás de ellas o sumergiéndose.

En la segunda operación, los rescatistas intentaron guiar al animal hacia el mar con una red de 50 metros de largo y 6,8 metros de alto. Sin embargo, la red quedó atrapada en el fondo del canal debido a la subida de la marea, lo que obligó a suspender el operativo.

Para evitar que esto volviera a ocurrir, el miércoles sujetaron la red a plataformas flotantes y desplegaron un equipo de ocho buzos, que ayudaron a sortear las irregularidades del fondo del canal y a dirigir a Bukang-i hacia la salida. También utilizaron drones para seguir sus movimientos e impedir que regresara al interior del canal.

Pese a estos esfuerzos, el tiburón no abandonó el lugar de inmediato, ni siquiera cuando la red llegó a unos 50 metros de la salida.

En un principio, las autoridades esperaban que Bukang-i encontrara el camino hacia el mar por sus propios medios, pero el deterioro de su salud las llevó a intervenir. Además, se espera que la temperatura del agua siga bajando en las próximas semanas, lo que podría empeorar las condiciones para el animal.

open image in gallery Bukang-i fue vista por primera vez en un canal artificial del Parque Marítimo del Puerto Norte, en la ciudad portuaria de Busan ( AFP/Getty )

Los investigadores marinos detectaron heridas por fricción en el hocico y las aletas de Bukang-i, que atribuyeron al contacto constante con las paredes del canal, cubiertas de percebes y conchas de ostras.

La preocupación por su salud aumentó porque los cuidadores nunca la vieron alimentarse, aunque los expertos señalaron que los tiburones de esta especie pueden sobrevivir largos períodos sin comida. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza la clasifica como una especie en peligro de extinción, que habita en aguas tropicales, subtropicales y templadas.

“Durante los 34 días que Bukang-i pasó en el Puerto Norte, se ganó el cariño de todo el país y se convirtió en un símbolo de Busan, la capital marítima de Corea del Sur. Nos duele tener que despedirnos de ella”, escribió el alcalde de la ciudad, Chun Jae Soo, en Facebook.

“Haremos todo lo posible hasta el final para garantizar que Bukang-i regrese sana y salva a su hábitat natural”, añadió.

Traducción de Leticia Zampedri