Elefantes asiáticos pueden resistir impulsos, planificar y actuar, afirman asombrados científicos

Un grupo de investigadores afirma que los elefantes asiáticos pueden inhibir sus impulsos para afrontar los problemas con mayor eficacia, lo que los sitúa en un grupo selecto de animales con dicha capacidad.

Resistir un impulso en favor de un comportamiento más eficaz, lo que se conoce como control inhibitorio, es clave para la toma de decisiones humanas. Esta capacidad también la demuestran algunas especies de aves y mamíferos.

Un experimento realizado en el Instituto Nacional del Elefante de Tailandia demostró que los elefantes asiáticos poseían la capacidad de autocontrol inhibitorio.

“Cuando los elefantes se enfrentaban a una situación en la que necesitaban reprimir un comportamiento impulsivo, generalmente eran capaces de hacerlo”, afirmaron los investigadores en un nuevo estudio publicado en la revista PLOS One.

“Esta capacidad puede ser importante para las interacciones sociales o para otros aspectos de la cognición de los elefantes, como la resolución de problemas”, continuaron.

open image in gallery Los elefantes se resisten a los impulsos para encontrar formas eficaces de conseguir comida ( Sangpa Dittakul )

En el estudio, 16 elefantes aprendieron a extender sus trompas alrededor de una caja para tomar comida de una sola abertura.

Luego, se les presentó una caja transparente con pequeños orificios frontales a través de los cuales podían ver y oler la comida en su interior. Los investigadores observaron que los animales habían resistido sistemáticamente la tentación de alcanzar la comida directamente, como habían aprendido inicialmente, y en su lugar utilizaron una abertura en el lateral de la caja.

Cuando se giró la caja, los elefantes al principio sucumbieron al impulso de alcanzar la posición anterior de la abertura, pero rápidamente cambiaron este comportamiento para encontrar un nuevo enfoque eficaz.

Los investigadores observaron que la adaptación al comportamiento fue más lenta en los ejemplares mayores, probablemente debido al deterioro cognitivo propio de la edad.

“Este estudio aporta algunas de las primeras pruebas de control inhibitorio en esta especie”, escribieron los científicos, pero añadieron que se necesitaban más estudios para confirmarlo.

open image in gallery La elefanta Somboon en la reserva Samui Elephant Haven, en Koh Samui, Tailandia ( AFP via Getty )

El experimento demuestra la capacidad de los elefantes para resistir acciones impulsivas pero ineficaces, optando en cambio por un comportamiento indirecto pero efectivo.

Según los investigadores, esta capacidad podría ser una parte clave de las habilidades de resolución de problemas y socialización de los elefantes, y podría conducir a estrategias efectivas para evitar conflictos entre humanos y elefantes.

“Comprender cómo interactúan los elefantes con diferentes tipos de barreras y cómo aprenden a sortearlas en experimentos controlados de control inhibitorio, puede ayudarnos a comprender cómo evitan o sortean los obstáculos instalados por el hombre en la naturaleza”, explicaron.

Traducción de Sara Pignatiello